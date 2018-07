Zonio, Elijeran, Labastida arangkada

NAGPARTIHAN sa mga pangunahing karangalan ang anim na runner na pinangunahan nina Jeffrey Jason Zonio, Jo­celyn Elijeran at Fritzie Pepito Labastida sa 3rd Soleus Cross Country Challenge 2018 noong Linggo, Hulyo 1 sa paalis at pabalik ng Mount Sinai, Pintong Bukawe sa San Mateo, Rizal.

Umupong hari’t reyna sa Open half-marathon sina Zonio, may clocking na 2 hours, 13 minutes at 30 seconds, at Elijeran na naka-2:49:58.

Sumegunda at tumersera sa men’s 21K kay Zonio sina Wilfred Esporma (2:14:21) at Rey Dacutanan (2:14:55).

Pero halos napunta ang atensyon ng karamihan sa 34-anyos, tubong Cataingan, Masbate, pero laking Hilaan, Bontoc, Leyte na si Labastida, kinopo ang 12K wet and wild walwalan sa oras niyang 1:29:49.

Mas kilala siya sa komunidad ng takbuhan bilang Darna, Dua Queen, Fabulous Barefoot Diva, Barefoot Marathoner, Barefoot Runner, Barefoor Mountainer at Barefoot Triathlete dahil kakaiba at bongga lagi ang kaniyang kasuotan sa bawat kompetisyon.

Tumapos naman ng 1-2-3 sa Open 12K men’s sina Roniello Soilis (1:12:15), Leonardo Viray, Jr. (1:13:15) at Jessie Santolesis (1:21:14), habang namayagpag sa women’s si Divine Grace Agura (1:30:14).

Top 3 male & female sa 8K sina Jessie Dagaas (56:29), John Carlo Toriano (59:34) at Christian delos Reyes (1:06:18), at sina Janella Sava (54:31), Berverlle Parale (54:54) at Janette Agura (56:50).