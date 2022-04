Zion, Kai iniwan: Richard, Sarah todo honeymoon sa Palawan

Paborito talaga nina Richard Gutierrez, Sarah Lahbati ang El Nido, Palawan.

Bumalik na naman sa lugar na ‘yon ang mag-asawa.

Honeymooners kung i-describe nina Richard at Sarah ang mga sarili sa bakasyon nilang ‘yon dahil talagang sila lang pala ang magkasama roon.

Hindi nila isinama ang mga anak na sina Zion at Kai.

Si Annabelle Rama mismo ang nagkuwento sa akin na hindi kasama sa lakad na ‘yon ang mga anak nina Richard at Sarah.

Teka! Hindi kaya biglang masundan si Kai dahil silang dalawa lang ang nagbakasyon this time sa El Nido?

Well…

Anyway, ang bilis ng panahon dahil next week ay 9 years old na ang panganay nilang si Zion. Sa April 29 nga ay birthday na ng panganay na anak nina Richard at Sarah.

Jed kinilig kay Ogie

Pino-promote na ng mag-asawang Ogie at Regine (Velasquez) Alcasid (with DJ M.O.D. as producer, arranger and composer) ang latest song nila na ‘ILY’.

Nasa Spotify na ang kantang ‘yon.

‘Katuwa rin, Dondon (my dear editor), dahil si Jed Madela ang gumawa ng artwork para sa kantang ‘yon.

Sabi ni Ogie, cute raw ang ginawang artwork ni Jed, kaya very thankful siya sa kapwa niya singer.

Obvious na kinilig naman si Jed sa papuring ‘yon ni Ogie.

Speaking of Jed nga pala, nakabalik na siya ng ‘Pinas dahil noong Tuesday siya umalis ng Honolulu, Hawaii.