Napanaginipan ko na nasa kalsada kaming magpamilya at bumabiyahe gamit ang kotse ng kapatid ko tapos ‘yung dinaanan namin e ma-zigzag at pakurba-kurba na parang ramdam ko na inaalog talaga ako. Tapos sumunod na eksena e nasa beach na kami tapos super kalmado lang ng paligid at ang ganda-ganda ng lugar na pinuntahan namin. Tanong ko lang kung ito ba ay may pinapahiwatig sa akin?

Lorri

Ang panaginip na tungkol sa zigzag na kalsada ay sumisimbolo sa medyo obvious na dahilan, na dumadaan ka ngayon sa isang ruta o direksyon na hindi direktang magdadala agad sa gusto mong puntahan.

Sa pag-abot mo ng iyong goal, hindi katulad ng iba ay maaaring marami kang stopover na pagdadaanan, pwede rin na mapalayo ka ng ruta, maraming pasikot-sikot, may malalampasan, may mauunahan, may magiging kasabay at pwedeng ikaw lang ang solo sa kalsada. Pero sa lahat ng ito, ang pinakaimportante ay makakarating ka rin sa iyong pupuntahan.

Sa ibang banda, may koneksyon din ang panaginip mo sa relasyon na problematic at ikaw lang ang makakapag-ayos. Dahil kayang-kaya mong ayusin ang anumang problema na hindi simple ang solusyon, ikaw ang lalapitan ng lahat para ayusin ito.

Sina-suggest ng zigzag na daan sa panaginip na kailangan mong pag-isipan ang lahat ng anggulo ng sitwasyong kinabibilangan mo at kung paano mo ipe-presenta ang sarili sa iba nang hindi nagbabago kung sino ka.

Pinahihiwatig naman ng beach sa panaginip mo na may mangyayaring masayang event sa buhay mo, lalo pa kung kayo lang ng mga kasama mo ang tao sa beach. Sinasalamin kasi nito ang emosyon natin, at ‘yun ang kasiyahan na naramdaman mo nang makita ang magandang lugar.

Sinasabi rin nito na magkakaroon ka ng time para mai-relax ang sarili. Importante ito dahil sa napaka-busy nang mga kaganapan sa buhay mo. Dagdag pa rito, may tyansa ka na makapag-reflect sa mga naging desisyon mo noon at sa mga gagawin mo pa lang.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com