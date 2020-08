Ziggy type nang sundan: Marian, Dingdong lambingan to the max

Busog na busog ang mga tagahanga ng mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera ngayong naka-quarantine pa rin ang lahat.

Dahil nga naka-quarantine pa rin, sinisipag at halatang ginaganahan si Direk Dingdong na gumawa ng mga short film. Hindi man sila regular or live pa na napapanood sa telebisyon, pero, hindi hinahayaan ng dalawa na walang maibibigay na bagong content sa mga tagahanga nila.

Ang ganda at talagang nakakakilig ang pagkakagawa ni Dingdong ng may five minutes na short film na tinawag niyang FriDate. At sa caption nga niya, “Kahit gaano ka-busy, kailangang may sneaky-sneaky para lalong happy.”

Siyempre, kilig yung naghahabulan ang dalawa at parang mga bagets na sabik na sabik sa isa’t isa. Though, later part ay para rin pala sa isang brand, pero mas nangibabaw yung pagiging natural nina Dingdong at Marian at yun nga, kinilig at matatawa halos lahat ng nakapanood. Aliw yung unang shot na may hawak ng laptop si Dingdong at naka-coat, pero nang i-pan na ng camera lower part, naka-pambahay na shorts, typical na suot ngayon sa mga online meetings.

Binasa namin ang mga comments at reply ni Dingdong sa Instagram account niya. Nang mag-comment si Iya Villania nang, “Galiiiiing!!!”

Sinagot ito ni Dingdong nang, “Akala ko makakahabol na kami eh.” Saka sinundan ng laugh emoji.

Nagpapahiwatig na ba si Dingdong na tulad nina Iya at Drew Arellano na plano na nila ng Baby number three? Huh.

Inamin naman ni Dingdong sa comment kay Bianca Gonzales na na-enjoy raw niya ang ginagawa. Aniya, “Na-enjoy masyado ang work-from-home, hehe!”

DongYan hiwalay muna sa Setyembre

Sa isang banda, sinusulit na nga siguro ni Dingdong ang “work from home” o nasa bahay lang silang mag-asawa. Ngayong August kasi, bukod sa parehong birthday month nila ni Marian (today actually, August 2 ang birthday ni Dingdong), magsisimula na rin daw itong mag-prepare for a resume taping of Descendants of the Sun.

Nakarating sa amin na posibleng end of August or early September ang pull out daw ng cast and production of DOTS. Isa sa mga umeereng primetime series ng GMA-7 na natigil dahil sa COVID-19.

Pero yun nga, posibleng end of August or early September ang resume nila in a new normal scenario. Mukhang nabi-briefing na ang cast hindi pa man sila nagsisimula.

Bukod sa lock in taping sa Tanay, magkakaroon ng dalawang linggong self-imposed quarantine ang lahat. Para kapag tinest na for COVID-19 ay mas malaki ang chance na negative. Siyempre, allowed lang na makapag-taping kung negative sa virus.

At kahit na naka-lock in daw ang mga ito, kung hindi rin lang kasama sa eksenang kukuhanan, i-o-observe pa rin daw ang social distancing at totally, walang pwedeng umalis o lumabas sa kunsaan sila mag-stay.

So most likely, ganito rin ang gagawin sa iba pang programa ng GMA Network. Matagal na rin nasusulat ang Anak ni Waray vs. Anak ni Biday na unang magre-resume among the serye.

Gerald laos kay Richards

Iba talaga ang naging impact sa parehong bida ng up to this date, the most successful local movie na Hello Love Goodbye na sina Kathryn Bernardo at Alden Richards.

Parehong nag-post ang dalawa ng BTS photo/video ng Hello, Love, Goodbye na nasa Hong Kong sila. Ito yata ang isa sa most celebrated local film na nang mag-one year ay ang daming napa-reminisce at may anniversary pa.

Sa part ni Alden, napakasuwerte niya dahil sa mga artista ngayon, siya yata ang may pinakamarami pa rin endorsement sa panahon ng pandemic.

Sunod-sunod ang paglo-launch ng mga bagong brand na ine-endorse niya. Kaya walang duda na pagdating sa mga brand, ang Asia’s Multimedia Star nga ang maituturing na relevant even in the midst of COVID-19.

At marami rin ang nagulat sa bago niyang endorsement dahil nawala na ang dati nitong endorser na si Gerald Anderson at si Alden ang walang-dudang ipinalit.