Zia, Sixto enjoy: Marian, Dingdong todo rampa sa S’pore

After more than two years of pandemic, nakalipad, nakapagbakasyon na rin ang Dantes Squad sa ibang bansa.

Nasa Singapore ngayon ang mag-asawang Kapuso Primetime King & Queen na sina Dingdong Dantes at Marian Rivera, kasama ang dalawang anak nila na sina Zia at Sixto.

Siyempre, sa part nina Dingdong at Marian, hindi ito ang unang pagkakataon na nakalabas sila ng bansa ng pandemic. Nauna na ang pagpunta nila noon sa Israel nang maging judge si Marian sa Miss Universe 2021.

Pero siguro, iba naman ang pagiging special ng travel nila ngayon outside the country dahil kasama na nila ang dalawang anak at si Sixto, first out-of-the country trip naman niya.

Parehong nagsi-share ng ilang photos sina Marian at Dingdong ng travel nila. At sabi nga ni Dingdong sa caption niya habang naa Resorts World Sentosa sila, “El Kapitan aboards his lightweight @nunaph vessel, appreciating this amazing view of marine life for the very first time.”

Sigurado, after Singapore, U.S. at malamang, Europe naman ang susunod nilang destinasyon lalo na nga’t hindi pa nakikita ng daddy ni Marian si Sixto at matagal na rin silang hindi natutuloy sa Spain.

Kris, Choi gagawa ng baby sa Europe

Napaka-bongga at napaka-sosyal din talaga ni Kris Bernal. Talagang masasabing living her life rin siya at dahil pareho naman silang mag-asawa na masipag, nasusunod nila talaga ang kanilang luho, lalo na sa part ni Kris.

Not to mention, mayaman din talaga ang Mister ni Kris na si Choi Perry.

So, finally, pagkatapos na maikasal last year, natuloy na nga ang kanilang honeymoon. At hindi imposibleng made in Europe ang magiging first baby nila, huh!

‘Yun e, kung makakabuo talaga sila sa sobrang dami ng nakalistang destination nila habang nasa Europe.

Umalis na si Kris at ang Mister noong Martes at sey nga niya, “Today, we finally leave the Philippines for our long-awaited/long overdue/belated honeymoon in Europe.

“A month-long trip! Our first stop was supposed to be in London for Adele’s concert. Unfortunately, the UK visa did not make it. The rebooking cost us a lot. Huhu. We rebooked and retrouted our flight to Switzerland. Then to Netherlands, Germany, Czech Republic, Austria, Italy, France, Spain and the list goes on!”

Megan may ‘banta’ kay Mikael

Bigla yatang na-miss ni Mikael Daez ang kanyang Misis na si Megan Young. Ilang araw na silang magkahiwalay nang maunang lumipad papuntang ibang bansa si Megan.

Si Mikael naman, kaaalis lang para sa taping ng GMA-7’s “Running Man PH” kunsan, sa South Korea ang location.

Inamin ni Mikael sa kanyang Instagram post na ilang araw pa lang silang magkalayo, pero ramdam na niya ang malaking adjustment. Hinahanap-hanap na niya si Megan dahil wala na raw siyang tagatimpla ng kape among many others.

Pero, naniniwala naman si Mikael na may matutunan daw silang mag-asawa sa halos dalawang buwan nilang paghihiwalay.

Sey niya sa picture na pinost niya, “This is Bonezy’s reaction when she found out that we’d be away from one another for 59 days!! But honestly, it’s only been a few days away from here and the adjustment has been pretty big. Nobody to make coffee for me, wala na akong ka-ragnarok and I don’t have my two favorite food items—Soba and Chia.

“However, I also stand by my prediction that there’s so much that both of us will learn from this separation. In the meantime, we’re just about to start production for Running Man PH and this, I think, will literally have me moving all around this country. So in terms of content, expect a lot of K-pop themed reels very soon. At malay natin, baka maka-selfie ko si seokjin sa daan!”

Nag-reply naman si Megan sa post na ito ni Mikael at nag-warning na, “Fofo just make sure that it’s Kim Seokjin… Baka sa ibang Seokjin ka magpa-picture! Hehehehe.”