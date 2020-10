Zia, Scarlet kabugan sa Halloween costume

Hindi pumayag ang ilan sa mga celebrity na hindi maging bahagi ng Halloween celebration sa taong ito sa gitna ng pandemya.

Sina Vicki Belo, Hayden Kho at anak nilang si Scarlet Snow, kahit walang party, walang trick or treat, nagsuot ng costume, at nagpa-pictorial .

Napa-wow ang mga netizen sa Alice in Wonderland inspired costume ng tatlo. Ang ganda ni Scarlet na nilagyan ng full make up at pinagdala pa ng piglet sa pictorial.

Si Scarlet ang winner sa tatlo dahil sa total get-up ng bata at sa pagi-emote nito sa shoot.

Nainggit si Korina Sanchez sa tatlo at nag-wish na mahila niya sa pagsusuot ng costume ang mister na si Mar Roxas, at kambal na sina Pepe & Pilar.

Nagpa-make up ng pang Halloween at nagpa-pictorial din ang magdyowang Carlo Aquino at Trina Candaza, kasama ang baby nila.

Masisilip ito sa kanilang IG.

Gusto nina Carlo at Trina na magkaroon ng Halloween remembrance ang baby nila.

Dalawang video naman ang pinoste ni Maureen Wroblewitz sa IG.

Inabot ng limang oras si Maureen sa bloody-demonic make up niya.

Marami ang humanga sa sa husay sa fantasy o character make up.

Samantala, muli na namang pinabilib ng anak nina Marian Rivera at Dingdong Dantes na si Zia ang netizen dahil sa napakagandang mukha nito. Bagay na bagay sa kanya ang costume niya na Princess Jasmine, ha!

***

Ice handa na sa ‘paglisan’ ng ama

Handa na si Ice Seguerra at pamilya sa anumang oras na paglisan ng ama niya sa mundo. Ibinahagi ni Ice ang mga larawan ng kanyang ama sa Instagram na nagpapakita ng kundisyon nito.

Halos buto’t balat na ang ang tatay ng singer, base sa larawan nito. May photo na hinalikan na ng kanyang ina ang ama ni Ice. Meron ding binasbasan na ito ng pari.

Sa isang larawan may close up shot sa kamay ng tatay ni Ice hawak ang rosario.

“Namu Amida Butsu!

“My heart is full of love and joy in these moments I get to spend time with dad. He is nearing the end of his life but it is a life well lived. He knows he is loved by his family and friends.

“Tinawag niya kaming lahat nung isang araw, handa na raw siya. He talked to all of us, with so much love and gratitude. Pagkatapos nun, ang sabi niya sa aming lahat, “masaya ako” at masaya rin kami dahil wala kaming hangad kundi maramdaman nya ang kaligayahan. He deserves that.

“At this moment, we’re making beautiful moments together. Walang patid na tawanan, kuwentuhan, kantahan at siyempre minsan may iyakan. Pero magkakasama kami. At iyon ang pinakamagandang regalo sa aming lahat. We’re spending our happiest days, together.

“Happiness, something that people say is hard to find, is just within all of us. Sa ano mang parte ng ating buhay, kaya natin makamit ito, let go of past hurts, accept that nothing is permanent and most of all, live in the moment.

“Please send good thoughts to my dad and our family. We appreciate all the love, good words and good deeds that is coming our way,” mahabang pahayag ni Ice.