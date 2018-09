Zia as Marilyn Monroe wagi na Best in Costume

Tagumpay ang pagiging stylist ni Marian Rivera sa anak na si Zia. Sa nakaraang school anniversary ng anak, dinamitan niya ang anak na ala-Hollywood star na si Marilyn Monroe with matching blonde wig na tatak ng star, huh!

Pumapel namang photographer si Dingdong (Dantes) na pinagaya pa kay Zia ang signature pose ni Monroe. Cute na cute ang mga photo ng bagets na umabot ng likes na mahigit 300,000, huh!

Matapos ang programa sa school, waging-wagi ang ngiti ni Yan na ipinagmalaki sa kanyang Instagram ang plaque na napanalunan ni Zia ng Best in Costume.

“Hard work and team effort paid off! Proud of you Z! #MasExcitedPaAkoKesaSaAnakKo #Pagbigyan­NyoNaAngNanay #ParangAkoAngNagkaAward,” caption ni Yan.

Vhong, Gladys binalak lokohin ng producer sa US

Bulilyaso ang show nina Vhong Navarro at ­Gladys Guevarra sa isang lugar sa California at ang dahilan ay inilabas ng TV host-actor sa kanyang Instagram.

“Para po sa mga kababayan namin dito sa California na nakabalita sa aming pagtatanghal dapat sa Industry Hills Expo.

“Mula po sa amin, Gladys Guevarra at Vhong Navarro, ay humihingi po kami ng paumanhin sa hindi natuloy na concert ngayong gabi. Our managers have decided that we cannot do the show dahil hindi tumupad sa contract ang mga producers.

“Sa mga kababayan po namin sa New York City, para sa concert na gagawin namin sa La Boom sa Woodside, NY nagpapauna na po kami ng pasasalamat at hindi po kami makapaghintay na makarating dyan para sa tuloy na tuloy naming concert,” caption ni Vhong.

Naku, datung ang kadalasang dahilan kung bakit nagkakaroon ng last minute cancellation ang show ng ilan nating performer sa Tate, huh!