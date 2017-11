Zero crime target sa ASEAN Summit

Tweet on Twitter

Target ng Philippine National Police (PNP) na makamit ang zero crime incident sa idaraos ng 31st ASEAN Summit sa bansa.

Ayon kay National Capital Region Police Office (NCRPO) chief Director Oscar Alba­yalde, kamakalawa pa lamang mula sa alas-sais ng umaga ay sinimulan na nilang ipinakalat ang nasa 33,000 pulis na naatasang magbigay ng seguridad sa ASEAN Summit.

Tinukoy ni Alba­yalde ang partikular na mga lugar na babantayan ng mga pulis kabilang ang daraanan ng convoy ng mga delegado ng ASEAN leaders, gayundin ang mga matataong lugar sa Metro Manila, Region 3, at Region 4.

Dito, mahigpit namang pinaalalahanan ni Albayalde ang mga pulis na maging alerto, mapagmatiyag at iwasan ang paggamit ng cellphone habang naka-duty para hindi masalisihan.

“Paulit-ulit po nating sinasabi sa ating mga pulis, ito po ay hindi lamang kapag mayroon tayong major events maging kapag po sila ay naka-detail o naka-duty, kabilin-bilinan po natin sa kanila na iwas-iwasan ang paggamit ng cellphone lalo na ang pagte-text, ‘yang pakikipagbolahan sa cellphone,” pahayag ni Albayalde.

Nanawagan din si Albayalde sa publiko na tumulong sa pagmamatiyag at maging alerto para matiyak na magiging payapa at matagumpay ang aktibidad.

Sinabi ni Albayalde na maaaring tumawag sa Hotline 911 sakaling may mamataan na kahina-hinalang indibiduwal o grupo ng mga tao sa isang lugar. Maaaring mag-text sa Bato Hotline na 2286 at 2920 kung may sumbong o hihingi ng police assistance.