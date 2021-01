Zero-COVID sa Cavite

MASAYANG ibinalita ni Cavite Governor Jonvic Remulla na `zero’ o walang naitalang kaso ng COVID 19 sa lalawigan ng Cavite.

“Words have zero meaning if they don’t come from a pure heart with pure intentions.” ayon kay Remulla sa kanyang Facebook account.

Sinabi pa ng gobernador na sa kauna-unahang pagkakataon simula nang mag-lockdown noong Marso 2020, ini-report sa kanya ng Provincial Health Surveillance Officer na nagtala ng zero reported cases ng COVID-19 sa buong Cavite, kahapon January 3, 2010.

Gayunman, hindi pa ito aniya ang panahon para magdiwang kundi todo pag-iingat at patuloy pa rin dapat sa pagmamasid sa mga kaganapan sa buong kapaligiran. (Gene Adsuara)