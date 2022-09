Zephanie bet maka-‘biritan’ si Julie Anne sa concert

Anim na buwan pa lang si Zephanie sa GMA, pero ang dami na raw niyang kaibigan. Lalo na raw sa mga taga-‘All Out Sundays’ na nakakasama niya tuwing Linggo.

“Hindi ko makakalimutan ‘yung nakasama ko si Ate Julie (Anne San Jose). Pati si Ate Gabbi (Garcia). Pero, yung ‘Limitless’ hindi ko makakalimutan, kasi iba talaga ang performance ni Ate Julie roon. Sobrang bumilib talaga ako.

“Na-pressure talaga ako na naging part ako ng prod number na `yon. Sobrang galing nila.

“Hindi ko rin makakalimutan na sobrang bait sa akin ni Kuya Rayver (Cruz). Pag nagkikita kami, nag-uusap talaga kami about life, career. Lahat po sila very kind and generous pagdating sa wisdom na maibibigay nila sa akin, na makakatulong sa akin,” sabi ni Zephanie.

Anyway, goal ni Zephanie na magka-concert, kahit next year na, pag siguradong safe na. At siyempre, naghananap na rin sila ng bagong kanta na magagamit sa bago niyang album.

At if ever, bet niyang maka-collab, maka-biritan si Julie Anne sa isang concert.

“Si Ate Julie siyempre. Ang daming singer sa GMA na gusto kong makasama. Hahahaha!” sabi na lang ni Zephanie. (Dondon Sermino)