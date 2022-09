Zeinab, Jelai nagpatalbugan sa paggiling

Sina Zeinab Harake, Jelai Andres, na nga ang maituturing na pinakasikat, pinakamabango, mabenta sa mga netizen, na mga social media influencer/vlogger sa panahon ngayon.

Halos lahat na yata ng mga sikat na artista na pumasok sa mundo ng YouTube, o nag-vlogging na rin, hinangad na maka-collab ang dalawa. Kasi nga, kapag ka-collab mo sina Zeinab, Jelai, sigurado na agad na sangkatutak, sandamakmak ang view ng content mo.

At proven na `yon, ha!

Si Zeinab ay may 13M subscriber sa YouTube. Bukod pa ang mga bonggang follower niya sa Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, ha! Kaya hindi kataka-taka na kunin siyang endorser ng Beautederm ni Miss Rei Anicoche Tan.

Si Jelai naman ay may 7.4M subscriber sa YouTube, at milyones din ang follower niya sa Instagram, TikTok, Facebook, Twitter.

At sa ginanap ngang grand opening ng branch ng Beautederm sa Ayala Malls Cloverleaf, kaloka nga ang naging pagtanggap sa kanila ng mga fan.

Dumagundong nga ang paligid nang tawagin ang mga pangalan nila. Grabe sa lakas ang tilian. At ang iba ay talagang sumugod pa sa harapan, na ikinaloka ng mga security guard, ha!

Well, may rason naman kasi kung bakit paborito sila ng mga tagahanga. Na by the way, may kanya-kanya silang grupo ng mga fan, na todo costume pa, ha!

Si Jelai kasi, mahusay mag-perform. Grabe siya kung gumiling-giling, na kulang na lang ay mag-tumbling siya para mapasaya ang mga fan. At yes, bagay na bagay ang tandem nila ni Buboy Villar (BFF sila), dahil magkahalong kilig, tawanan ang makikita, mararanasan mo, kapag nasa stage sila.

Hindi rin nangingimi si Jelai kung maging katawa-tawa siya. The more na pinagtatawanan mo ang mga antic niya sa stage, the more na ginagalingan niya.

Si Zeinab naman, sobrang ganda, sobrang seksi rin kasi ng babaeng ito. Na tipong mag-emote lang siya sa stage, kumembot ng konti, maglandi-landi na parang nang-aakit sa stage, waging-wagi na sa mga fan, na todo tili na rin sa kanya.

At siyempre pa, bongga rin kasing bumoka si Zeinab. Na ipararamdam talaga niya sa mga tagahanga niya na mahal na mahal niya sila.

At palagi nga niyang bukambibig, ‘Arat na!’ na bet na bet ng kanyang mga fan.

Well, madrama, makulay rin ang buhay ng dalawang ito. Masarap silang kausap, dahil ang dami mong mapupulot na aral sa kanila. Na ang pagkakamali, hindi dapat dinadagdagan ng isa pang pagkakamali, bagkus ay gawan ng paraan para maging tama.

May mga fan na pinagsasabong ang dalawa. Kasi nga, halos pareho sila ng karanasan sa buhay, sa piling nga kalalakihan, at pareho rin sila ng kagandahan, kaseksihan, at pareho rin sila ng mga content, ha!

At kung ang ibang artista na pinagsasabong, baka patulan ang intriga, makikita naman kina Jelai at Zeinab na dedma lang sila sa mga ganap sa labas.

Makikita mo nga na panay lang ang harutan ng dalawa sa stage. At tropang-tropa sila, na hindi mo mapaghiwalay, ha!

May eksena pa na inaayusan ni Zeinab si Jelai ng buhok, at ganun din naman ang huli sa una.

Kaya sa mga nagbabalak na pag-awayin ang dalawa, mukhang malabong mangyari ‘yon. Pero, siyempre, kung ang mga kanya-kanyang fan ang tatanungin, ang mga idolo nila ang mas angat sa isa.

At kapag ganun na ang usapan, healthy na ang labanan.