Zarate: Tirada ni Duterte sa Makabayan, may kinalaman sa 2022 elections

Naniniwala si Bayan Muna party-list Rep. Carlos Isagani Zarate na may kinalaman sa 2022 elections ang pag-atake ng gobyerno sa Makabayan bloc.

Sa panayam kay Zarate sa show na “‘Wag Po!” na ipinalabas sa YouTube channel na One PH kahapon, sinabi niyang lalo raw kasing napaigting ang pag-red tagging at terrorist tagging ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) noong panahon ng budget deliberation.

Dahil noong panahon aniya ng budget deliberation ay ibinunyag nila ang pag-allocate ng P19.1 bilyon sa NTF-ELCAC mula sa dating P600 milyong budget nitong taon.

Kinuwestiyon nila ang biglang pagsirit ng budget ng NTF-ELCAC para sa susunod na taon.

Sa P19.1 bilyon na 2021 budget para sa NTF-ELCAC, mayroon aniyang naka-allocate na P16.1 bilyon na ipmamahagi sa bawat barangay na tig-P20 milyon.

Wala raw ibinigay sa kanilang detalye ng pagkakagastusan ng naturang budget at ang ibinigay lang ay listahan ng mga barangay na umano’y malinis na sa mga rebelde.

Kaya malinaw aniya na pork barrel iyon.

“Pini-prepare na nila ‘yung daan. Una ang ma-disqualify kami for 2022 ‘yung electoral objective nila na mawala kami sa Kongreso. Isa ring posibilidad diyan ay ‘yung designation, dahil doon sa designation they don’t have to go to court, ang Anti-Terrorism Council lang ang gagawa niyan,” ani Zarate.

Magugunitang sa kanyang weekly public address noong Lunes, nagpatutsada ang Pangulo sa mga progresibong grupo sa Kongreso at tinawag na mga legal fronts ng communist insurgency group. Binanatan din ng Pangulo si Zarate at isinalarawan na “tae ng aso”. (IS)