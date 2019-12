Zarate: Mga abusadong power player dapat ding sampulan

NANANALIG si Bayan Muna Party-list Rep. Carlos Isagani Zarate na pagpasok ng taong 2020 ay makakatikim din ng hambalos mula kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga abusadong kompanya mula sa power sector gaya ng pagtratong ginawa nito sa mga water concessionaire.

Ang tinutukoy ni Zarate ay ang mga pabigat na kontrata na itinutulak ng ilang power stakeholder na kapareho ring ipinoporma ng mga bilyonaryong nagmamay-ari ng water firm na naging dahilan ng pagkairita ng Punong Ehekutibo.

“For the sake of consistency, President Duterte should be as tough on these power oligarchs as he was to these water concessio­naires,” pahayag ni Senior Deputy Minority Leader Zarate na ang pinatutungkulan ay ang Manila Water at Maynilad.

“They are also ­pushing for onerous contracts that will no doubt burden consumers,”­ dagdag ng Maka­bayan solon.

Matatandaan na dati nang binalaan ng kongresista ang publiko kaugnay sa mga kuwestiyonableng power­ supply agreement (PSA) na nagsusulong ng konstruksyon ng mga coal-fired power plant.

Magpahanggang ngayon ay nakabinbin pa rin sa Energy Regulatory Commission (ERC) ang mga naturang kontrata.

Iginiit ni Zarate na dapat ding pagtuunan ng pansin ni Pangulong Duterte ang monopolyo sa power industry kaya mistulang naho-hostage ang mga consumer.

“The constant threat of thinning power supply and brown outs in exchange for higher power rates or more onerous power supply agreements has been the bane of consumers for decades now,” ani Zarate.