Zarate, Makabayan, Gabriela komunista kayo-Duterte

Diretsahang tinawag na mga miyembro ng komunista ni Pangulong Rodrigo Duterte si Bayan Muna partylist representative Carlos Zarate at mga grupong Gabriela, Makabayan at iba pang maka-kaliwang grupo.

Sa kanyang regular na mensahe sa bayan nitong Lunes ng gabi, sinabi ng Pangulo na hindi sila nire-red tagged ng gobyerno dahil natukoy ang mga ito na miyembro ng kilusang komunista.

Kasama aniya sina Zarate sa isang grand conspiracy para agawin ang gobyerno subalit napunta sa pagiging bandido dahil nawala na ang kanilang idelohiya.

“We are not red-tagging you, we are identifying you as members of the communist. Alam namin, iyon ang totoo,” anang Pangulo.

Tinawag rin ng Pangulo na mga bobo ang mga komunista at hinamon si Communist Party of the Philippines (CPP) founding chairman Jose Maria Sison ng debate.

Hindi na aniya mabilang ang mga taong kumukundena at umaatake sa mga ito dahil sa kanilang pagiging marahas.

“There is no longer ideology. Gusto lang nilang umagaw ng gobyerno. Mga bobo naman ang p***i**. Sinong bright? Si Sison? Susmaryosep, iharap mo si Sison sa akin, magdebate kami,” dagdag ng Pangulo.

Ikinainis ng Presidente ang gustong palabasin ni Zarate na ginagatasan nila ang gobyerno gayong ang totoo aniya ay ang grupo ng kongresista ang kumakabig sa gobyerno.

“Alam mo, nangangailangan ka ng pera. That’s the only reason. Komunista ka to defend the oligarch. Kung magsalita ka you make it appear that we are milking the government of…its you,” wika ng Pangulo.(Aileen Taliping)