Zanjoe todo-hopia sa best actor trophy ng Int’l Emmys

By Dondon Sermino

Sa mga oras na ito, malamang ay nasa New York na si Zanjoe Marudo para mag-attend sa International Emmy Awards na gaganapin sa November 20.

Umalis nga kahapon si Zan­joe na puno ng pag-asa. Hindi­ nga niya itinatanggi­ na umaasam­ siyang masungkit ang best actor para sa performance niya sa Maalaala Mo Kaya ng ABS-CBN.

Ang nominasyon nga raw sa International Emmys ang dahilan kung bakit siya naggo-glow ngayon. Hindi raw babae ang nagpapa-glow sa kanya ngayon.

“Dahil talaga ito sa nomination ko sa Emmys,” tsika niya.

So, umaasa ka ba talaga na mananalo ka?

“Oo naman, umaasa­ ako siyempre. Umaasa ako para sa atin. Hindi ako makapaniwala nu’ng una na mapapasama ako sa ganito. Pero may idea naman ako na baka nga ma-nominate ako.

“So, nu’ng na-announce na siya, inisip ko siya, tinanggap ko siya na parang sign ni God na huwag akong mawalan ng gana o mapagod o magreklamo, na kumbaga, na huwag akong maging jaded­ o tamarin sa trabahong ito.

“Na feeling ko nga marami pang puwedeng mangyari, na kailangan­ mas mag-explore pa ako. Ngayon nga parang mas lumawak ang kaalaman ko.

“Excited ako sa mangyayari sa magiging­ experience ko roon. First time ko na mag-attend. Gusto ko siyempreng ma-meet ang actors, directors na mula sa ibang bansa.

“Kung ibibigay sa akin ang award, okey na okey. Pero ‘yung magi­ging experience ko sa red carpet, o sa event mismo, okey na sa akin ‘yon,” kuwento ni Zanjoe.





Kevin Spacey type maka-face-to-face ni Zanjoe

Gusto raw niyang makita nang personal si Kevin Spacey na bibigyan nga ng award.

“Kaya lang dahil sa scandal, sa isyu, baka hindi na siya mag-attend,” chicka ni Zanjoe.

Sobrang excited nga ni Zanjoe at kahit sa airport papuntang New York, ramdam mo na puno ng pag-asa ang kaligayahan ang mukha niya.

“Minsan lang mangyayari sa atin ito, na may chance na makapagbigay ng honor sa bansa natin, so gagawin ko na lahat.

“Hindi naman ako nanu-nominate sa atin. I mean, ‘yung mga napanalunan ko noon, kapag nananalo ako, na-announce na, at a-attend na lang ako para tanggapin ang award.

“Dito kasi sa Emmys, wala kaming alam talaga. May red carpet, kabado si­yempre, at hihintayin mo kung mana­nalo ka ba o hindi. Pero ‘yung ganu’ng experience, ang sarap i-enjoy.

“Ang sister ko ang kasama ko sa New York,” kuwento pa rin ni Zanjoe.

Zanjoe takot makipag-date sa babae ‘Enjoy maging single!’

Anyway, matagal na ngang walang dyowa si Zanjoe,­ at sabi niya, sobrang nag-e-enjoy raw siya sa buhay niya ngayon.

“Nu’ng na­ging single ako, doon ko na-enjoy ang sarili ko, doon ko na-realize ang mga bagay na dapat kong gawin, ang mag-enjoy na hindi ko napapansin noon. ‘Pag may karelasyon kasi ako, doon lang ako naka-focus.”

Hindi ba siya nakikipag-date man lang?

“Takot ako sa date, kasi kapag lumabas kayo may expectation kaagad.”

Eh, si Bela Padilla?

“Nakakasama ko siya sa labas, magkakaibigan naman kami, normal lang naman na lumalabas kami.”

So, wala kang inspiration ngayon?

“Naiisip ko rin ‘yan na maghanap ng inspiration. Kaya lang wala naman akong nakikilala nga­yon. Ayoko­ naman sadya­in na maghanap. O makipag-blind date o magpareto.

“Nawawala ang ma­gic ‘pag ganu’n. Pero kung darating siya, darating naman. Hindi kasi napaghahandaan ‘yan.

“Hindi ‘yan ‘yung sa ready ka, kundi mararamdaman naman ‘yon ng puso ko. Kung ma-fall ako, na siya na lang ang naiisip ko, hindi naman mapipigilan ‘yon.

“Sa lahat ng bagay hindi mo masasabi na ready na ako. Ang pag-aanak, pagpapakasal, never naman naging ready ang isang tao, eh. Darating na lang ‘yon. At doon mo malalaman kung handa ka na.

“Sa ngayon, marami talaga ang nagpapasaya sa akin. Sobrang excited ako sa Fall Back movie namin ni Rhian Ramos, at sa movie with Empoy, at ito ngang pagiging single ko, ‘yung pagmamahal ko sa sarili ko na nagagawa ko lahat.

So, mas masaya siya ngayon kesa noong may dyowa siya?

“Parehong masaya pero parang mas nai-enjoy ko ‘yung ngayon,” sabi na lang ni Zanjoe.