Zanjoe itinanggi ang relasyon kay Prendergast

Tumatanggi na ngang mag-comment sa tanong tungkol kay Josie Prendergast si Zanjoe Marudo.

Si Josie ay ang 19-year-old surfer model na naka-base ngayon sa Siargao dahil sa pagkahilig nito sa dagat at sa surfing.

Ayaw nang mag-comment ni Zanjoe at hindi talaga siya sumagot sa tanong ng press bago magsimula ang presscon ng lalabas nilang serye ni Angelica Pa­nganiban na ‘Playhouse’ sa ABS- CBN.

Paliwanag ng Kapamilya actor nahihiya at naiilang siyang banggitin sa interview ang pangalan ni Josie dahil wala naman talagang namagitan sa kanila. Matagal na raw mula nu’ng ma-link sila, kaya umiiwas siya na pag-usapan ito.

Hindi na binanggit ni Zanjoe kung meron pa silang communication ni Josie, pero base sa naging reaksyon ng aktor ay mukhang wala talagang umusbong na kahit anong romantic relationship sa kanila.

Umayon sa amin ni Zanjoe nang sabihin na­ming mukhang malabo silang magkatuluyan ni Josie dahil nasa Siargao ito at siya ay nasa Manila.

Sunod-sunod din ang taping ni Zanjoe para sa ‘Playhouse’ at nitong mga nakaraang buwan, tinapos naman niya ang pelikula nila ni Empoy, na naipalabas na nga sa mga sinehan.

Sa ngayon ayaw munang isipin o madaliin ni Zanjoe ang pagkakaroon ng dyowa, at naka-focus daw siya sa trabaho ngayon.

Mas makakabuti nga ito sa nag-uumpisang paki­lig sa team-up nila ni Angelica. Baka nga kasi masira ang ilusyon ng kanilang mga fan kapag puro si Josie ang bukambibig niya.

Katrina biktima ng mga abusado, makunat na lalaki

Isang lalake na hindi mahilig magpalibre ang gustong maging kasintahan ni Katrina Halili. Sa tsikahan namin ni Dondon Sermino kay Katrina matapos ang guesting niya sa Abante online show namin, ang ­Abantelliling, (mapapanood sa Abante Facebook at YouTube), napag-usapan ang tungkol sa mga lalakeng nakarelasyon niya.

Nabanggit ang tungkol sa pagiging gene­rous ni Katrina sa lahat ng bagay at dito lumitaw na mas madalas ay si Katrina pa ang nagbabayad sa tuwing may date sila ng lalake.

“Mauubos ako diyan,” ang sabi ni Katrina, na ang ibig sabihin ay kapag itinuloy pa niya ang pakikipagrelasyon sa mga la­lakeng ipinaglihi sa ‘inuyat’ o makunat.

Walang anumang pangalang sinabi si Katrina, pero naibahagi niya na may mga pagkakataong siya pa ang nauunang nagbabayad sa date nila. Wala namang kaso kay Katrina kung siya ang magbayad, pero tila hindi na raw ipinipilit ng lalake na ito naman ang magbayad.

“‘Di ba, dapat ay siya na ang mauna o ipilit niya, kaso hindi!”

Natawa na lang kami sa kuwento ni Katrina dahil kaswal lang niyang inilalahad ang pangyayari.

Well walang pinipiling lalake si Katrina sa susunod na karelasyon, ang nais lang niya ay mahalin at tanggapin ang kanyang anak na si Katie.

Siyanga pala, sobrang happy si Katrina sa role niya sa Mga Anak Ng Kamote. Kakaiba kasi ang role niya, at nailabas talaga niya ang husay niya sa pag-arte.

‘Bahay ni Kuya’, ‘The Voice’ inilapit sa masa

Walang dahilan para magkumahog­ pa ang mga Kapamilya fan para lang mabisita ang set ng iba’t ibang shows sa ABS-CBN 2. Gumawa na ng paraan ang Kapamilya Network na ilapit ang kanilang istasyon o ang laman ng kanilang mga show sa mas maraming tao na hindi na kailangan pang pumila at ma-disappoint dahil hindi nakapasok sa loob ng studio.

Dinala na mismo ng Kapamilya ang ‘PBB Bahay Ni Kuya’, ‘The Voice’, ‘It’s Showtime’, ‘La Luna Sangre’, ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ sa 4th floor ng Trinoma Mall, QC.

Pinangalan itong ‘ABS CBN Studio Experience’ na lahat ng mga nabanggit ay hindi lang makikita ng mga papasok dito kundi puwede pa silang sumali sa mga nabanggit na game show.

Sa ‘Bahay ni Kuya’ ay mabibigyan ka ng task na kinakailangan mong tapusin. May chance ka namang mai-showcase ang husay mo sa singing at mag-turn ng mga chair ng mga coach na sina Lea Salonga, Sarah Geronimo at Bamboo sa ‘The Voice’.

May pagkakataon ka ring umarte kaeksena ang mga paborito mong artista at maka-duet ang mga ito. Sa mga mahihilig sa pisikalan, masusubok ang galing sa mga action scene sa La Luna at ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ category. Sa halagang P375 ay mai-enjoy niyo na ang lahat ng nabanggit ko.

Sabi nga ni Ms. Cookie Bartolome, head ng Studio Theme and Experience, may chance na ma-discover ang sinuman sa mga magpapakita ng kanilang talent.

Nung July pa binuksan ang ABS-CBN Experience at dinadayo na ito ng mga tao.