Zanjoe espesyal pa rin kay Bea

NI: ARCHIE LIAO

Marami ang humanga sa sosyaling bahay ni Bea Alonzo na ipinasilip niya sa kanyang house tour vlog.

Yayamanin ang kanyang furniture at house decors na dinisenyo pa ng mga kilalang interior designers.

Pati na ang paintings at art pieces ay masasabi mong eleganteng tingnan.

Sa kanyang living room, ibinahagi niya ang isang art piece na niregalo sa kanya ng ex na si Zanjoe Marudo.

Hirit niya, noong nag-break daw sila ni Zanjoe, napagpasyahan niyang i-retain ang nasabing art piece na idinisenyo ni Michael Cacnio.

Nakakapagpapaalala raw ito sa kanya ng masasayang alaala nila noon kaya pinili niyang huwag itong tanggalin.

“When we broke up, I was wondering kung dapat ba tinatangal ‘yung mga bagay na meron ka from your ex. But I just really find this so beautiful and it reminds me of our good memories, so I thought why not keep it?” paliwanag ni Bea habang sinisipat ang naturang art piece.

Sa vlog niya rin,ipinasilip niya ang kitchen, ang pinakapaboritong bahagi ng kanyang bahay kung saan siya nagluluto para sa mga kaibigan at frontliners.