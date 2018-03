Zanjoe bagong boylet ni Kim

Buwag na nga ang Kim Chiu, Xian Lim tandem, at sa halip ay si Zanjoe Marudo na ang ipinareha kay Kim. Kung tutuusin, hindi nagkakalayo ng dating sina Zanjoe at Xian, na parehong matangkad, at mahusay rin sa drama.

Pero, dahil nasa Viva Artist Agency na si Xian, at inaasahan na nga na mabubuwag na talaga ang tandem nila on screen (in real life ay happy sila na magdyowa), kaya heto at nakahanap na ng bagong kapareha ang ABS-CBN para kay Kim.

Magsasama nga sina Kim at Zanjoe sa unang pagkakataon upang gampanan ang mag-asawang sinubok ng naganap na giyera sa Marawi sa eposide ngayong Sabado (Marso 10) sa MMK.

Dahil lumaki sa isang military family, nakita ni Ani (Kim) kung paano nangulila ang kanyang ina sa sundalong ama, kaya naman ipinangako niya sa sarili na hindi siya kailanman magmamahal ng isang sundalo. Ngunit nabago ang pagtingin niya sa pag-ibig nang makilala niya si Rommel (Zanjoe), ang kasama ng kanyang kuya sa pagsusundalo. Hindi niya inasahang mahuhulog ang kanyang loob sa binata na kalaunan ay naging asawa niya.

Naging maayos ang kanilang relasyon hanggang dumating ang isang dagok sa kanila – nakunan si Ani at na-diagnose na may Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS). Gusto man nilang pagtuunan ng pansin ang pagbuo ng pamilya, kinailangan naman ni Rommel na umalis at pumunta sa Marawi.

Ang episode na ito ay sa ilalim ng direksyon nina Dado Lumibao at panulat ni Benson Logronio. Ang MMK ay pinamumunuan ng Business Unit Head na si Roda C. dela Cerna.

Regine, Marian, Dingdong bidang-bida sa ‘Buong Puso…’

Ngayong gabi ay ilulunsad na ng GMA ang bago nitong station ID (SID) na pinamagatang ‘Buong Puso para sa Kapuso’. Mapapanood dito ang makulay na kasaysayan ng GMA at ang mga personalidad nito na naging bahagi na ng buhay ng mga Pilipino ngayon at sa mga nagdaang dekada.

Masasaksihan din dito ang paglalakbay ng GMA mula sa pagiging maliit na himpilan ng radyo na itinatag ni Robert ‘Uncle Bob’ Stewart hanggang sa pagiging isa sa pinaka-respetado, pinaka-pinagkakatiwalaan, at kinikilalang media network sa bansa.

“We celebrate our success story and our shared values with our viewers who have been with us through the years. I hope our story serves as an inspiration to every Filipino stri­ving to succeed in life and provide a better future for the people they love,” sabi ni GMA Network Chairman and CEO Felipe L. Gozon.

Magarbo ang bagong SID dahil sa pagtitipon ng mga Kapuso star at mga empleyado ng GMA.

Ibinahagi ni GMA News Pillar Jessica Soho ang kahulugan ng pagiging tunay na Kapuso.

“Bilang Kapuso, isinasabuhay namin ang aming panatang magbigay ng tapat na balita at impormasyon sa ngalan ng Serbisyong Totoo,” saad ng internationally acclaimed broadcast journalist.

Nag-share rin ang Kapuso Primetime King Dingdong Dantes kung bakit niya ginagawa ang lahat para sa viewers.

“‘Yun talaga ‘yung essence ng pagiging Kapuso eh, ‘yung pagpapakita ng warmth sa isa’t isa. Minsan lang mangyari ito at ginagawa namin lahat ng ito para sa mga manonood,” sabi ni Dingdong.

Ipinakita naman ni Primetime Queen Marian Rivera ang kanyang appreciation sa pagkakataong makasama niya ang kapwa niya celebrities.

“Ang saya na makita ko muli ang mga kapwa ko artista na nagsama-sama para sa mga Kapuso natin,” ani Marian.

Ibinahagi rin ni Asia’s Songbird Regine Velasquez ang kanyang experience sa pagrecord ng SID jingle kasama ang mga bagong Kapuso talents. “I am always excited to sing with other artists. I am flattered how these young talents look up to me,” sabi ni Regine.