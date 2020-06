Zamora, 30 staff pa-VIP sa Baguio

Nilampasan umano ni San Juan Mayor Francis Zamora ang mga checkpoint at COVID-19 testing center sa Lungsod ng Baguio upang dumiretso sa Baguio Country Club na mabilis na pinalagan ng mga netizen na nakatira sa binansagang `City of Pines’.

Nagbitbit din ito ng entourage na 30 katao, ayon sa kumpirmasyon ni Baguio Sumbungan Forums moderator Dr. Clinton Balud.

Sabi ng netizen na si Kim Godeloson, “may instruction na sinabing dumiretso siya (Zamora) ng ‘triage’ pero hindi ito sumunod.”

Dumiretso umano ang alkalde at mga kasama nito sa BCC para umano `magpasarap.’

“Wala ka sa balwarte mo (Zamora) kaya nararapat lang na sumunod ka sa mga polisiya ng aming siyudad,” ayon kay Godeloson sa kanyang post sa Facebook. “Dika naiiba sa mga kalugar mo na mga pasaway kaya lobo ang bilang ng mga kaso sa kinakasangkutang mong lugar.”

Ayon pa kay Godeloson, hindi kailangan ng Baguio City ang turista na papasok at palabas sa kanilang siyudad. “No to tourists coming in and out of Baguio City,” ani pa nito.

Sinabi pa ng nag-post na hindi nila kailangan ang mga VIP (very important person) sa siyudad ng Baguio at sinabing “our city, our rules, should not be ignored!”

Isang doctor ang humingi ng paliwanag kay Zamora kaugnay ng ginawa nito.

“ I am a health workers. I am a Baguio resident. I deserve an explanation on why San Juan mayor and entourage was able to enter Baguio by passing the triage. Baguio deserves an explanation!” sabi naman ni Sharon Q. Galia Marcial sa Facebook nito.

Si Zamora ay dating sumailalim sa quarantine makaraang ma-expose sa virus matapos na masawi ang isang tauhan nito.

Samantala, sa phone interview kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, pinagalitan nito ang kanyang mga pulis sa Baguio City Police Office (BCPO) at sinabing ang grupo ni Zamora ay may meeting lang umano na dadaluhan at nag- overnight lang sila sa siyudad at nanuluyan sa BCC.

“Pinagalitan ko na ang mga pulis tungkol dito,” ani Magalong. “Huwag na sana nating palakihin ang issue . May meeting silang dinaluhan at nag-overnight lang sila dito, at papauwi na ata sila ngayon.” pahayag ng alkalde sa Abante . (SDC/Allan Bergonia)