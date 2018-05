Zamboanga Valiente sa Maharlika Cup

Dumarami ang sumasali sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) at isa sa bagong kasali ay ang Zambonga Valiente na ‘di baguhan sa larangan ng basketball na pinamumunuan ni team owner Yacob Ati at part owner Rolando Navarro na da­ting may hawak din sa Min­danao Aguilas sa PBA D League.

Kaya isa ito sa tingin ko na magbibigay nang magandang laban sa darating na Maharlika Cup na ang maghe-head coach ay ang beteranong si Ednie Morones na tubong-Zamboanga at ang inyong likod na magiging asistant/team consultant.

May mga nakuha rin kaming mga da­ting PBA player na sina Reed Juntilla, Leo ­Avenido, Patrick Cabahug, at Jonathan Pareno, at hahaluan pa ng mga homegrown player mula sa Zamboanga na mga future star.

***

Ang Tapang at Malasakit National Basketball & Volleyball Tournament ni Paolo ‘Pulong’ Duterte Finals ay sa June 8, 2018 na gaganapin sa Davao.

Maglalaban-laban dito ang Luzon, Visayas, Mindanao at NCR.

Nagpapasalamat ang ating head na si Paolo Duterte sa walang sawang supporta ng ating mga local goverment unit sa kanyang adhikain na maiwas ang kabataan sa masasamang bisyo at maging malusog sa pangangatawan.

Kasalukuyan po na naglalaro tayo sa Bulacan leg, NCR leg, Visayas leg at Minda­nao leg basketball and volleyball at ang magi­ging mythical 5 at MVP ay may pagkakataong makapag-aral nang libre­ sa tuition fee sa AMA University Varsity Team sa Quezon city Basketball at Volleyball.

Ito po ay tulong ng AMA Sports program.

***

Magsisimula na rin ang PBA D-LEAGUE sa unang linggo ng Huny­o, na kasali pa rin ang AMA ONLINE PBA D-LEAGUE Team. Ikalimang taon na, marami na ring nanggaling sa AMA ONLIN­E PBA D-LEAGUE Team na nasa PBA team gaya nila Jeron Teng, Jerramy King, Juami Tiongson, Rashawn McCarthy, Philip Paniamogan, Joseph Erioubo at Jericho De Guzman at marami pang iba.

Nagpapasalama­t kami sa aming chair­ma­n na si Amb ­Amable R. Aguiluz V at Senior VP Arnel Hibo na walang sawang sumusuporta sa sports program ng AMA.

***

Binabati ko pala si Tristan Bradley sa kanyang bagong team sa FEU Baby Tamaraws.

Nakita ko itong batang ito nu’ng nasa San Beda pa siya, isang all-around playe­r at big man na may shootin­g at ang player of the week natin sa Tapang at Malasakit Na­tional Basketball & Volley­ball ni Paolo Duterte ay si Joshua Villamor na nag-average­ ng 15 pts. at 12 rebounds kada laro mula sa Quezon City Team na may 3-0 standing sa NCR LEG Basketball at Danica Mae Leonzon sa Volleyball Player of the week.