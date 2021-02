Zamboanga umalerto kontra terorista

Tinaas ang alerto sa Zamboanga City kasunod ng natanggap na b nta ng lokal na pamahalaan ng isang plano na pambobomba ng Islamic-State-linked terror group bilang ganti at para manggulo.

Inilabas ni Mayor Maria Isabelle-Climaco Salazar ang babala kasunod ng nangyaring pagkakapigil sa dalawang tauhan ng Islamic State-linked Abu Sayyaf, maging ang isang sub-leader sa isinagawang operasyon ng police.

Sinabi pa ni Salazar na ang pagkakaaresto ay malinaw na indikasyon na nagpapatuloy ang terror threat ng grupo sa Sulu, Basilan at Lanao del Sur.

“This could be diversionary tactics which the terrorists want to stage by conducting bombings,” sinabi ni Salazar.

“Our appeal to our residents and our 98 barangays is to stay alert and remain vigilant against unidentified persons and suspicious vehicles. We should not allow to carry the unidentified items just to help the terrorists,” dagdag ni Salazar.

Nangako naman si AFP Chief of Staff Gen. Cirilito Sobejana, na paiigtingin nila ang security forces sa Sulu, maging sa Zamboanga Peninsula at Central Mindanao. (Kiko Cueto)