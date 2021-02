Zambo ‘wag gawing bagsakan ng mga OFW – mayor

Umapela si Zamboanga City Mayor Maria Isabelle Climaco-Salazar sa National Inter-Agency Task Force on Emerging and Infectious Diseases (NIATF-EID) na huwag nang gawing point of referral ang lungsod para sa mga returning overseas Filipino (ROF) mula sa Malaysia.

Aniya, dapat umanong magtatag ng pasilidad sa Tawi Tawi at Sulu para sa mga ROF imbes na ipadala sa kanilang lungsod. Dapat rin umanong maghanda ng listahan ng kanilang mga pasahero ang mga shipping firm at dalhin sila sa kanilang mga place of origin.

Sa mungkahi ng alkalde, maaari umanong tanggapin sa lungsod ang mga non-resident bastat kailangan nitong lumabas sa lugar matapos ang tatlo hanggang limang araw.