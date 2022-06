Zambaleño filmmaker nasungkit 2 international award

Angat muli ang galing ng Pinoy sa larangan ng paggawa ng pelikula makaraang makasungkit ng dalawang parangal sa dalawang international film festival ang pelikulang ‘Ampangabagat Nin Talakba Ha Likol’ o ‘It’s Raining Frogs Outside,’ kung saan tampok ang mga mangingisda sa Zambales.

Nakamit ng nasabing pelikula ang International Award sa 14th edition ng Leiden Shorts, sa Netherlands. Inihayag ng jury ng nasabing film festival na napili ang pelikulang ito dahil sa natatanging mix ng live action, animation, visual effects, at archival footage para palitawin ang boundary ng alaala, bangungot at reyalidad.

“The film’s dive into a particular experience expands upon universal existential themes of loneliness, mental illness, trauma, and alienation. Both inspired by and able to transcend the COVID pandemic, the filmmaker produces a haptic experience that explores the visceral horrors of the (female) body and its relation to being perceived,” ayon sa Ledien Shorts.

Una rito, tumanggap din ang nasabing pelikula ng Deframed Award sa 38th Kurzfilm Festival Hamburg sa Germany. Kinabiliban din ang nasabing pelikula dahil sa malikhain nitong pagpapakita ng reyalidad gamit ang kakaibang pamamaraan.

Unang beses na sumubok sa directoral duties ang post production editor na si Maria Estela Paiso nang lumahok ito sa QCinema International Film Festival noong 2021 sa kanyang film entry na siya rin ang sumulat.

Tungkol ito sa isang babaeng umuwi sa Zambales sa panahon na nasa bingit na ng katapusan ng mundo. Ngunit sa kanyang pag-uwi’y tumuloy siya sa kanilang tahanang ginambala ng pag-ulan ng mga palaka.

Nagwagi rin ito ng QCinema’s Gender Sensitivity Award mula sa nasabing institusyon.

Hindi inakala ni Direk Paiso na hudyat na ito ng sunod-sunod na tagumpay na makakamit niya dahil sa short film nitong likha na may malapit na kwento sa kanyang personal na buhay.

Ang buong short-film ay nasa lenggwaheng Zambal. Mapapanood ang nasabing pelikula sa Cinema Jove-Valencia International Film Festival sa Spain mula Hunyo 24 hanggang Hulyo 2 at sa Golden Harvest Film Festival sa Taipei, Taiwan sa August 28. (Chris Jovillanos De Luna)