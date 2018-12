Yurika na-trauma sa lalaki

Si Yurika ‘Yuri’ Kim na pambato ng Pampanga ang candidate number 5 para sa Batch 4 ng Abante Babe, Ganda Mo Teh! Siya ay 20 years old, 5’3 1/2” ang taas, at sukat na 36-27-36.

Love ni Yuri ang mag-travel at boxing ang favorite sports niya.

Bet ni Yuri ang matulog nang hubo’t hubad dahil masarap at presko sa pakiramdam.

Si Coco Martin ang celebrity crush niya, dahil wika niya, “ang amo kasi ng mukha niya, ang pogi niya at idol ko rin kasi siya eh. Pinapanood ko si Coco sa FPJ’s Ang Probinsyano.”

Samantala si Zanjoe Marudo ang pinapantasya dahil type niya ang mga moreno.

Ayon kay Kim minsan siyang nagka-trauma sa lalaki dahil nu’ng ibinigay na niya ang kanyang pagkababae ay iniwan na siya. “Matapos, makuha wala na, iniwan na niya ako. Na-virgin niya lang ako, iyon ang totoo. Kaya parang medyo na-trauma ako sa mga lalaki noong una, and naisip ko – dahil siguro bata pa ako noon, na baka wala nang magkagusto sa akin dahil hindi na ako virgin.”

Para naman bumoto, gupitin ang article na ito kay Yurika Kim, candidate #5 ng Abante Babe Batch 4 (70% ang katumbas) at lakipan ng logo ng Abante na may petsa, lagyan ng pangalan ng nagpadala, address at telepono.

May sorpresang premyong nakalaan sa mabubunot na Abante reader buwan-buwan at may tsansa na makapanood sa grand coronation. Ipadala ito sa Abante sa 3rd floor Karrivin Plaza Building, 2316 Chino Roces Avenue Extension, Makati City. Puwede ring sumadya sa opisina at ihulog sa drop box.

Mahigpit na ipinagbabawal na lumahok ang mga empleyado at kamag-anak ng PRAGE Management Services hanggang sa second degree of consanguinity.

Puwede ring mag-like online sa kanyang photo para sa karagdagang puntos (30%). Bisitahin ang Abante News Online Facebook page, AbanteTNT sa Instagram at sa website na www.abante.com.ph.