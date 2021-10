Ano pong kahulugan ng panaginip na parang nakita ko ang earth mula sa langit, o parang nakalutang ako tapos nalipat naman ‘yun na parang nasa palayan ako at yumanig ang lupa at nagkaroon ng earthquake tapos hindi ako makagalaw tapos hindi rin ako makatakbo palayo hanggang sa nagising na lang ako.

Isa sa mga common dream symbol o panaginip ang tungkol sa mundo o kaya ay lupa dahil bahagi ito ng araw-araw nating buhay.

Sa katunayan, marami sa atin ang nananaginip nang tungkol sa lupa o mga bagay na may kinalaman dito. Pero madalas itong hindi napapansin dahil nakikita lang ito na normal at walang espesyal na ibig sabihin kaya hindi inaalam kung ano ang kahulugan.

Konektado ang earth o lupa sa ating panaginip, sa ating inner spiritual being o ang consciousness at pagiging aware natin sa mundong ating ginagalawan at koneksyon nito sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Halimbawa ay kung paano tayo pinalaki hanggang sa nagkaisip sa loob ng isang komunidad o teretoryo ng lupa.

Lahat tayo ay naga-adapt sa araw-araw na paglago natin. At kung tayo ay nagbabago, ganito rin ang mundo. Isipin mo ang iyong sarili sa panaginip bilang binhi sa mundo, kapag nailapit ito sa kalikasan ay mas nagiging maganda ang tubo. Pwede rin natin itong ma-interpret bilang pagtanaw mo sa iyong roots o pinagmulan.

Ayon sa mga nagpakadalubhasa sa kahulugan ng panaginip, maiuugnay din ang pangarap na tungkol sa kasaysaysan sa mga bagong simula, aksyon, paglago o tagumpay.

Kung sa panaginip mo naman ay may nakita kang nasira dahil na rin sa naging pagyanig ng lupa, sinasabi nito na may makakapalitan ka ng argumento at maaaring mauwi ito sa away. May relasyon sa buhay mo na masisira, pero normal ito dahil proseso rin ito ng pag-grow mo.

Sa panaginip mo rin na tila nakatingin ka sa earth mula sa langit o birdys eye view, sinasabi nito na may mga opurtunidad na nasa harap mo ngayon. Kailangan mo rin na magpokus sa journey na pinagdadaanan mo para may matutuhan ka.

