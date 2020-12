Yulo walang Pasko

Wala munang selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon para sa Tokyo Olympics bound na si Carlos Edriel Yulo.

Ito ang isiniwalat ni Gymnastics Association of the Philippines (GAP) president Cynthia Carrion-Norton ukol sa 20-anyos na kasalukuyang World Championships gold medalist na si Yulo na nagpasya na ipagpatuloy na lamang ang pagsasanay nito imbes na magsaya sa panahon ng kapaskuhan.

“Caloy is now on his initial stage of training of a seventh month long program before competing in the Olympics,” sabi ni Carrion-Norton ukol sa desisyon ni Yulo. (Lito Oredo)