Yuka pang-4, paldo ng P5M

SA tulong ng tigalawang eagle at birdie laban sa gayung dami ring bogey, maangas na sinalpak ni Yuka Saso sa pangalawang sunod na araw ang six-under par 65 (33-32) upang tablahan sa pang-apat na puwesto si home bet Danielle Kang sa wakas ng 72nd Ladies Professional Golf Association Tour 2021 25th leg, $2.3M (P115.5M) 15th Walmart NW Arkansas Championship sa Pinnacle Country Club sa Rogers, Arkansas nitong Linggo (Lunes sa Manila).

Kasama ang opening 69 may 14-under 199 ang 20-year-old top Pinay shotmaker mula sa San Ildefonso, Bulacan kagaya ng iskor ng Amerikana upang mabiyayaan ng tig-$104,506 (P5.3M) sa torneong pinamayagpagan ni Japanese Nasa Hataoka (67-197) via one shot laban kina Korean Eun-Hee Ji (67) at Australian Minjee Lee (68) na may 198.

Ang dalawa pang mga pambato ng ‘Pinas na mga suportado rin ng ICTSI na sina Dottie Ardina (68-209) at Bianca Isabel Pagdanganan (71-212), mga lumapag sa six-way tie 56th na may $5,923 (P302K) at seven-way tie 74th na mayroong (P213K), ayon sa pagkaksunod. (Ramil Cruz)