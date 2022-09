YouTuber Roi Oriondo ‘Bae ng Masa’

Sa dami ng mga YouTuber ngayon sa bansa mistulang ang mundo ng social media ay parang circus minsan ay napapansin ka kung minsan naman ay matabang ang iyong kapalaran pero marami pa rin naman ang nag-i stand out.At ang aking chika sa inyo ngayong araw ay tiyak na ikatutuwa ng mga netizens at ng mga chismosa nating kapitbahay.

Roi Oriondo isa sa mga tumatak ang pangalan sa larangan ng pagba-vlog dahil sa kanyang angking kakisigan, kakulitan at pang masang mga video kaya naman siya ay binansagang bae ng masa.

Pero sino nga ba si Roi Justine Oriondo at paano siya nakilala. Si Roi ay isang proud Batangueño ipinanganak noong Mar. 4, 2001 at ang 20-anyos na vlogger ay kasalukuyang nag-aaral sa Lyceum of the Philippines University sa Batangas sa kursong Tourism Management.

At sa kabila ng kanyang pagiging abala sa pag-aaral ay nagagawa pa rin nitong pagsabayin ang eskwela at ang pagiging isang social media influencer.

Nagmula sa simpleng pamilya lamang si Roi kaya hindi rin nito inasahan ang kasikatan na kanyang tinatamasa ngayon.

Pero dahil sa pagmamahal niya sa kanyang mga fans, pagiging totoo sa kanyang mga vlog at pananatiling laging nakatapak sa lupa mas minahal pa siya ng taong bayan at bonus na lamang dyan ang kanyang kakisigan kaya naman kilig na kilig ang mga netizen lalo na ang sangkabekihan.

Pero alam niyo ba na bago pa man sumikat si Roi sa vlogging noong taong 2018 ay una muna nitong sinubukan ang pag-momodelo kaya siya ay naparangalan bilang Teen Super Model of the Philippines.

Ngunit sa kabila ng ningning ng kanyang bituin marami rin itong pinagdaanan sa buhay kaliwa’t kanang issue ang ipinukol kay Roi pero dahil sa gabay ng kanyang pamilya at suporta ng kanyang girlfriend ay nanatili itong matatag at may paninindigan.

Sa kasalukuyan ay unti-unti pang binubuo ni Roi ang kanyang mga pangarap sa buhay at marami mang balakid na pilit humaharang sa kanila sa kanya ay pilit pa rin nitong pinag pupursigihan na malampasan lahat ng ito.

Bagama’t hindi pa man dumarating sa puntong na abot na ni Roi ang rurok ng tagumpay sa karerang kanyang tinatahak ay buhos naman ang biyayang natatanggap nito at kamakailan nga lamang ay kinuha siyang brand ambassador ng isang kilalang produkto.

Kaya naman ang tanong ngayon ng mga netizens at ng mga chismosa nating kapitbahay ano pa nga ba ang mga dapat abangan kay Roi Oriondo may balak na rin nga ba siya na pasukin ang mundo ng showbiz? Well si Roi lamang ang makakasagot ng lahat ng yan.