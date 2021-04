Young pinisak mga karibal

MULING nanalasa si International Master Angelo Abundo Young matapos magkampeon sa Maravril Enterprise Batasan online chess tournament na nilaro sa lichess.org.

Nakaraan lamang ay nagkampeon din si Young sa isang malupit na tournament.

Nakapagtala si eight-time Illinois USA Champion Young ng nine points out of possible 10 para makopo ang titulo sa online tourney.

Tumapos si dating Asian Junior Champion International Master Ricardo de Guzman ng second na may walong puntos, sinundan naman ni International Master Chris Ramayrat Jr. na may 7.5 points. (Elech Dawa)