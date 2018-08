Young JV kinawawa sa hiwalayan kay Miho

Binasag na ni Young JV ang mga ispekulasyon at isyu sa naging breakup nila ni Miho Nishida nang makausap ng press sa Megasoft’s Sister’s Day sa Starmall Alabang.

Ang unang tanong nga rito, bakit sila naghiwalay?

“Well, it’s more on a decision that we have to make,” sabi ni Young JV. Pero parang hindi naman niya diretsong nasagot ang tanong kung mutual decision ba nilang dalawa ni Miho ang naging break-up nila. Balita kasing si Miho ang nakipag-break sa text lang.

“I won’t answer that, but hanggang ngayon kasi, mahal ko pa naman siya. She’s just undergoing something which I respect. Gusto ko namang maging happy siya.”

Halatang nagpapaka-gentleman si Young JV nang ayaw nitong sagutin ang tanong kung sino sa kanilang dalawa ni Miho ang nag-initiate ng breakup. Kahit sa kabila ng sa kanilang dalawa, siya ang sumasalo halos ng hate at pangba-bash ng mga fan.

Eh, mas lumala ang isyu sa naging breakup nila ni Miho dahil lumabas ang balitang may third party na mabilis na pinabulaana­n ng singer/actor. May screenshot din na lumabas na sumagot ang nanay niya at halatang upset ito na siya nga ang naba-bash sa pagbi-break nila.

Sey ni JV, “Itong nanay ko kasi, nagkaroon lang ng Instagram, nakikipag-comment na sa mga fan, nakikipag-away na.

“Siyempre, bilang nanay, worried lang siya sa akin. Pero sinabi ko naman na ‘wag na lang niyang patulan para hindi na lumaki ang isyu.”

Less than 10 months din ang itinagal ng relas­yon nila at natawa ito nang matanong kung may nililigawan na, sabi nga niya, wala raw at ngayon, mas gusto niya munang mag-focus sa paggawa ng bagong kanta. Although, may bago raw siyang singl­e na available na sa mga digital stores, ang “Bad for Me”.

Pero nilinaw nitong wa­la itong konek sa breakup nila, sinulat niya raw ito matagal na.

Sa ngayon, masayang-masaya si Young JV bilang isa sa endorser ng Mega­soft. Bukod sa nakakataba ng puso na nire-represent niya ang Megasoft tulad noong Linggo kunsaan, ka­sama niya ang iba pang Megasoft endorsers tulad nina Ryle Santiago, Myrtle Sarrosa at ang WCOPA champion na si Aljun Ca­yawan, nandoon din daw ang responsibility na ma­ging magandang ehemplo siya bilang endorser dahil sa mga good cause na ginagawa ng company bukod sa kalidad ng mga produkto.