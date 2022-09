Young hindi susuko sa Grandmaster title

NANINIWALA si international Master Angelo Young na hindi pa huli para makamit ang titulong Grandmaster kahit edad 65-anyos na siya.

“‘Yung Grandmaster title, ‘yan ang ultimate dream naming mga player. Hindi pa huli ang lahat at kung papalarin ngayong taon. Makukuha natin ang title bilang oldest player na makakakuha ng GM,” ani Young Huwebes sa TOPS Usapang Sports sa Behrouz Restaurant sa No. 50 Scout Tobias corner Scout Fernandez sa Timog Avenue, Quezon City.

Si Young, 8-time Illinois, USA champion, sa 2022 Asian Senior Chess Championship sa New Zealand ngayong Oktubre.

Nabigyan ng pagkakataon si Young na maging kinatawan ng bansa nang siya ay manguna sa 11th Datu Arthur Tan Seniors Chess Championship na ginanap sa Midvalley Hotel sa Kuala Lumpur, Malaysia.

“This is the start of my European tour circuit para makuha ang GM Title. Kapag naipanalo ko ‘yung mga tournament na sasalihan ko, authomatic makukuha ko ‘yung title,” ani Young sa weekly sports forum na itinataguyod ng Philippine Sports Commission (PSC), Games and Amusement Board (GAB), Pagcor at ng Behrouz Restaurant.

Nakatakda ring sumabak si Young sa World Senior Championship sa November 14-27 sa Leuven, Belgium; sa Grand Memorial Rene Vannerom sa Disyembre 2-3 sa Brussels, Belgium at iba pa sa December 11-12.

“Kumpiyansa ako. Sa career ko may nagawa akong record na manalo against 12 Grandmasters in a span of six months,” ayon pa kay Young. (Annie Abad)

