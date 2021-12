You only die once: Kabaong puwede na i-add to cart

Puwedeng-puwede nang mag-shopping on­line at makapili ng type mong kabaong.

Inilunsad nitong Lunes ng isang death care company ang kanilang online store, na bahagi ng kanilang pagsabay sa tinatawag na ‘new normal’ dahil sa COVID-19 pandemic.

Layunin nitong maging accessible online sa mga Pilipino ang mga death care service sa ilalim ng kanilang “You Only Die Once” o #YODO campaign.

Sa virtual briefing, sinabi ng president at CEO ng nasabing kompanya na maaari nang kumuha sa kanila ng mga pre-need death care plan sa pamamagitan ng pag-add to cart ng gustong service na mapagpipilian sa kanilang e-store.

Available sa e-store ang mga traditional plan at cremation plan, na puwedeng hulugan at transferable. Nakalagay doon ang pangalan at halaga ng bawat death care plan, maging ang larawan at estilo ng kabaong o urn, at ang kalakip nitong mga benepisyo.

Matatandaang bago pa ang pandemya, ang kompanya rin ang nagpasimula ng mga e-bu­rol at e-libing. (Issa Santiago)