‘You Do Note’ Girl eeksena sa ‘Kadenang Ginto’?

Certified hit talaga ang “Kadenang Ginto” at lalo na ang mga eksena nito na pinagpe-piyestahan ng netizens dahil kanya-kanya sila ng gawa ng memes na talaga namang nagba-viral.

Kamakailan lang, ang paghatak ni Daniela (Dimples Romana) ng bagahe niya ang trending online. Ngayon naman, si “You Do Note” Girl ang pinag-uusapan.

“You do not the liar is mah peyk, is da Cassie, im peyk. Hindi siya mukhang dragon,” iyan ang mga linya ng bata sa viral video kung saan ginagaya niya ang isang confrontation scene sa KG. Nakakatawa dahil siya na rin ang gumanap na Daniela, Margaret (Andrea Brillantes), at Cassie (Francine Diaz).

Wala ka talagang maintindihan sa Ingles niya, kaya ang netizens ay tuwang-tuwa at gumawa pa ng sarili nilang mga version. Sobrang sikat ang video ng batang babae, na kahit si Andrea mismo, ginaya na ang kanyang hindi maintindihang mga linya.

Pero mukhang magkakaroon na ng career ang viral na bata dahil may fan ng KG na nag-tweet sa direktor nito na si Jojo Saguin na gawing re-gular ang bata sa serye.

“Petition to make her part of Kadenang Ginto cast,” tweet ni @jericho-rayel na tinugunan naman ni Jojo ng “Noted po.”

Naku ha, after ni Awra Briguela, magkakaroon na rin ulit ng v­iral sensation na magiging TV star! (D­ondon Sermino)