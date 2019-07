Yorme, dehins ka na bokiki!

Walang tigil ang papuri na natatanggap ni Mayor Isko Moreno Domagoso, na kilala na rin sa tawag na ‘Yorme’ o ang binaligtad na salitang ‘Mayor’ dahil sa kanyang uri ng pagsasalita kung saan binabaligtad ang mga salita. Ang ganitong istilo ay nauso noong 1970s at nanatili bilang isang uri ng slang, o impormal na wika.

Mula sa unang araw ng kanyang panunungkulan, walang inaksayang panahon si Mayor Domagoso sa paglilinis at pagsasaayos ng mga lugar sa Maynila na kilalang napabayaan. Mala­king katuparan niya sa mata ng publiko—taga-Maynila man o hindi—ang pagsasaayos ng Divisoria, Quiapo, at iba pa. Marami na ang sumubok, si Isko lang ang nagtagumpay, sa ngayon. Ang dating masikip, marumi, at magulong Divisoria at Quiapo ay lumuwag, luminis at umayos. Sabi nga ng maraming tao, sana ay magtuloy-tuloy at hindi maging pang-umpisa at pakitang tao lang.

Naging mistulang kaugalian ng marami ang panoorin si Isko sa kanyang mga ses­yong Facebook Live. At, hindi ka mabibigo sa panonood sapagkat makikita mo sa iyong sariling mga mata na nagaganap ang pagbabago sa Maynila na kanyang pinangako. Mula sa pagpapaalis ng mga iligal na nagtitinda, paggiba sa mga sagabal at iligal na istruktura, paglilinis sa mga puwang na pampubliko na sa mahabang panahon ay naging tirahan, hanggang sa pakikipag-usap sa mga jeepney dri­vers na tigilan ang trip cutting. Mayroon din namang mga bumabatikos kay Isko na sinasabing hindi siya maka-masa dahil natitiis niyang magutom ang mga pamil­ya ng mga nagtitinda basta lang makapagpapogi siya sa media.

Ngunit, bago pa lumawig ang limitadong pag-iisip na si Isko ay magaling lang sa mga pampaganda ng lungsod, naglabas ng isang kautusan ang pamahalaang lungsod na magtatatag ng Business One Stop Shop (BOSS). Ang layunin nito ay isaayos ang mga pro­seso hinggil sa pag-isyu ng mga lisensya at mga permits sa pagnenegos­yo at ang pamamahala ng daloy ng mga dokumento sa lungsod. Agad pinarangalan ng Anti-Red Tape Autho­rity (ARTA) si Isko sa pagtataguyod ng madaling pagnenegosyo sa Maynila.

Ayon din sa mga balita, may mga ambassador na nais makipag-usap kay Isko upang mag-alok ng tulong para sa pagsasaayos ng Maynila. Sa madaling salita, maganda ang nagiging dating ni Isko.

Sa katunayan, mayroon na ring usap-usapan kung ano ang planong pampolitika ni Yorme. Marami ang nagsasabi na ang posisyon ng mayor ng Maynila ay magandang tuntungan para sa mas mataas na posis­yong pampamahalaan dahil sa likas na atraksyon nito sa mata ng publiko bilang kabisera ng bansa. At kung hindi magbabago si Isko, marahil hindi malayo na maraming magtulak sa kanya sa pagka-Pangulo ng bansa. Tahasang tinatanggi ni Yorme na may mga ganito siyang balakin sa ngayon. Ang kanyang sinasabi ay marami pa siyang bigas na kakainin para maihalintulad sa mga pinuno ng bansa. Sa ganang akin, walang masama na hangarin ang pinakamataas na posisyon sa bansa, lalo na kung ikaw ay may taglay na kakayahan.

Parang naging kinasanayan na ng mga namumuno na lahat ng mga bagay na negatibo ay isisisi sa mga nakaraang nanungkulan. Tila ba ang sinasabi dito ay hindi dapat asahan ng publiko na marami silang magagawa sapagkat ang pinagmumulan nila ay isang negatibong punto. O kaya naman, ito ay inihahandang basehan para sa paghahalintulad. Ngunit, anumang paghahalintulad, para magkaroon ng bigat at kredibilidad ay nararapat na manggaling sa mga matang walang pinapanigan.

Bukod dito, hindi ba gusto natin ng pagbabago sa takbo ng ating politika? Kung ganun din ang gagawin ng ating mga pinuno ngayon, hindi tayo makakaalis sa lumang politika, o ang pagiging trapo. Sa tingin ko, hindi na nating kailangang ipangalandakan at paulit-ulit na ipamukha na ang dating namumuno ang ugat ng karamihan ng ating mga suliranin. Ang pagkakahalal sa mga bagong namumuno, sa halip na ‘yung dati, ay isang malaking patunay na isinuka na ng taumbayan ang nakaraan at umaasa sila sa pagbabago. Mas maganda kung ang ating pananaw ay pasulong at puno ng optimismo.

Sigurado naman din, hindi makakaligtas sa isipan at mga mata ng taumbayan kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa bayan at kung sino ang mga nagpasarap lang. Higit na mataas ang respeto na makukuha ng isang namumuno kapag mapagkumbaba, mapagparaya at handang ipagtanggol ang dignidad ng tao, maging kaaway man.

Kaya payo ko sa susunod na may pagkakataon ng sisihan, Yorme, dehins ka na bokiki!