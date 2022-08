Yi-Jen Liao nakakakilig

MAY bagong pinananabikan ang madlang panatiko sa katauhan ni Taipei King Whale playmaker Liao Yi-Jen na nagsisimulang makakuha ng atensiyon sa social media.

Bukod sa mahusay na pamamahagi ng mga bola sa spikers at hitters ng King Whale, kinakikiligan rin ang angking kagandahan ng 25-anyos na 5-foot-4 setter para tulungan ang koponan na makuha ang 2-0 kartada sa ginaganap na semifinal round ng Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference.

Sa naging dalawang laro ng Taiwanese ball club sa PVL kontra Army-Black Mamba na winalis nila sa straight set ay rumehistro si Liao ng 22 excellent sets habang bumira ito ng mahuhusay na pasa sa pagtakas sa PLDT High Speed Hitters sa 36 excellent sets kasama ang ang dalawang puntos.

Maging ang ilang volleyball players tulad ni National University Lady Bulldogs libero Jennifer Nierva ay hindi maiwasang i-post ang litrato ng dating National Taiwan Normal University setter na naglaro 2016 hanggang 2020.

Inuulan rin ng maraming tagasubaybay ang magandang setter sa social media na nais makadaupang-palad at makilala nang husto ang umaangat na bagong ‘fan favorite.’

Nakatakdang makipagsabayan si Liao sa six-time PVL Best Setter at two-time UAAP champion Jia Morado-De Guzman sa tapatan ng Taipei King Whale at Creamline Cool Smashers bukas, Biyernes, alas-4:00 ng hapon para sa bakbakan ng parehong walang talong koponan.

Paniguradong pasok na sa Finals ang Cool Smashers na may 3-0 kartada, habang may nalalabing dalawang laro pa ang Taipei kabilang ang pakikipagharap kay Gel Cayuna at Cignal HD Spikers sa darating na Sabado. (Gerard Arce)