Yeng napikon kay Arwind

HINDI napigilan ni NLEX Road Warriors coach Yeng Guiao na mapikon at makapagsalita ng hindi maganda kay San Miguel Beermen veteran forward Arwind Santos.

Natalo ang NLEX sa iskor na 108-93, nang mapadaan si Guiao sa bench ng SMB, doon na ito nagsalita ng hindi maganda sanmanlalaro.

Pero ayon kay Santos, mataas pa rin ang respeto niya sa kay Yeng. “Ninong ko pa rin siya sa kasal kaya hindi ko siya puwedeng patulan. Respeto ko ‘yun,” aniya.

Aminado naman si Guiao na uminit talaga ang ulo nito sa kanilang pagkatalo. “I still lose it. But it will come to pass. Inaanak ko pa rin sa kasal ‘yun. Hindi naman nagtatagal ‘yung ganun,” sey ng coach. (Sarah Jireh Asido)