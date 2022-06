Yeng inspirasyon ni Den

May bagong singer na dapat abangan dahil sa husay kumanta, at very refreshing ang kagandahan.

Siya si Denj Gonzales, na Viva Records artist, at may single na agad, ang ‘Mamaya’.

Super happy si Denj sa suporta ng Handpicked Management ni Eli Luna, lalo na sa Viva, na malaki ang tiwala sa kanya.

Lalo raw siyang sinipag tumugtog, mag-compose ng mga kanta.

“Masaya po ako na finally ay heto na ang ‘Mamaya’ single ko. Thank you Viva Records, Handpicked Management kay Kuya Eli Luna, sa 96 Guitar Studio, kay Jhames Joe at Maxz Hotel Makati,” chika ni Denj.

Anyway, si Denj ay batang-batang singer-songwriter, musician, na ang inspiration sa musika ay Folk/Pop alternative.

Puwedeng sabihing old soul si Denj, dahil mga classic, old song tulad ng Carpenters, o ni DJ Alvaro, The Beatles, ang mga gusto niya. Idol din niya sina Yeng Constantino, Keiko Necessario.

Siyanga pala, ang ‘Mamaya’ ay kuwento ng pag-ibig, kabiguan.

“Can loving you more will change everything? Or do I have to go to make you love me?”

Para sa detalye, kumontak lang sa handpickedmanagement@gmail.com

+63 955-896-0705 Eli Luna. (Dondon Sermino)