Yen naghubad, kalalakihan nabaliw

Nambulabog ang kaseksihan ni Yen Santos kahapon sa Instagram. Grabe as in grabe naman kasi, dahil buyangyang to the max talaga ang boobs at kurba ng katawan niya.

Hindi ako sure kung throwback thursday photo yon ni Yen, dahil #thursdaymotivation kasi ang pa-hashtag niya.

Pero ang sigurado lang ay talagang nasungkit ni Yen ang reaksyon atensyon ng mga kalalakihan.

At kahit ang mga kababaihan, nabulabog din sa ganap ni Yen.

“Babae ako pero kakaiba ang naramdaman ko sa picture ni Yen,” sabi ng isang girl na fan.

Kahit nga ang mga artistang babae, napa-wow, sa hottie at super sexy na alindog ni Yen.

Pero siyempre nandiyan pa rin ang ang mga banta ng kampo ni Jade (Yam Concepcion sa Halik) na mag-ingat si Yen, dahil mas palaban pa rin, at hindi patatalo si Jade o Yam.

Todo push rin ang mga fan o mga kakampi ni Yen, na sinabihan nga ito na magpunta sa taping ng Halik at ipakita kay Yam na mas katakam-takam siya kesa sa kinababaliwan ni Sam Milby.