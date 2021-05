ISA pang beterano sa katauhan ni Mark Yee ang idinagdag sa lineup ng Manila Chooks TM na didribol sa Fia 3×3 Lipik Challenger sa May 201-21 sa Croatia.

Sasamahan ng 6-foot-3, 39-year-old banger sa team sina Chico Lanete, Mark Jayven Tallo, Dennis Santos, at Zachary Huang.

“Mark is a good addition to our pool since he stretches the floor and has been known to be a good defender in the post,” pahayag Linggo ni head trainer Aldin Ayo. (Ramil Cruz)