‘Ye’ ni Kanye aprubado ng korte

Opisyal nang tatawagin sa pangalan na “Ye” ang rapper, producer at fashion designer na si Kanye Omari West.

In-approve ng Los Angeles judge ang request na Ye lang at walang middle or last name.

“There being no objections, the petition for change of name is granted,” ayon kay Judge Michelle Williams.

Since 2018 pa nai-tweet ni Kanye na gusto niyang palitan ang pangalan niya at naging title pa niya ang Ye ng 2018 album niya. Sa Bible daw kasi ay ilang beses mababasa ang Ye.

Kahit Ye na ang bagong pangalan ni Kanye, West pa rin ang last name ng apat na anak nila ng ex-wife niyang si Kim Kardashian. (Ruel Mendoza)