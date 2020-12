Yassi Pressman lalayas na sa ‘Ang Probinsyano’

Alam mo, Dondon (my dear editor), kahit walang franchise to broadcast sa free channel ang ABS-CBN, hindi pa rin matatawaran ang napakaraming mga fan na loyal pa rin sa Kapamilya network, huh!

Sinusundan pa rin talaga sila sa kahit na saang platform!

Nasa Dubai, United Arab Emirates ako ngayon at karamihan sa mga Pinoy na nakakatsikahan ko rito, tungkol pa rin sa shows ng ABS-CBN ang tinatanong sa akin.

May iba nga na nagtatanong kung mananatili raw ba sa “FPJ’s Ang Probinsyano” ang Lito character ni Richard Gutierrez ngayong napapabalitang lilisanin na ni Yassi Pressman bilang Alyanna ang nasabing action series?

Eh, marami na rin kasing mga fan ang gusto ang LiYanna love angle sa nasabing series.

Naku, ayoko namang tanungin si Richard kung ano ang mangyayari sa “FPJ’s Ang Probinsyano” character niya dahil hindi naman niya ibubuking ‘yon. Siyempre, surprise ‘yon at bawal magkuwento ang mga artistang katulad ni Richard.

Hindi naman maganda kung ipe-preempt ko ‘yon, kaya I don’t really ask!

Rita Avila tinawag na impaktita

Isa pang excited ang mga fan sa mga mangyayari sa “Ang Sa Iyo Ay Akin” dahil marami talaga ang may gusto sa awayan ng characters nina Iza Calzado at Jodi Sta. Maria sa show.

And in fairness, marami ang naawa sa pagkakakulong ni Maricel Soriano dahil sa kagagawan ng “impaktitang” si Rita Avila.

Yes, dahil sa pagpapakulong ng character ni Rita sa character ni Maricel, marami ang hate na hate ang dating sexy actress ng Seiko Films, huh!

Ang bongga!

In fairness nga pala sa iWantTFC ng ABS-CBN, ang lakas-lakas talaga ng streaming app na ‘yon at ako nga, kapag walang magawa, watch lang ako ng shows o movies doon!

Snooky, Dina tumitindi ang away

Siyempre, sa free channel naman, hindi naman puwedeng maikaila na nangunguna na ang GMA 7!

Excited din ang mga fan sa announcement ng new shows nila, pati ‘yung mga nagbabalik.

Ang inaabangan ko, ‘yung fresh episodes ng “Anak ni Waray vs. Anak ni Biday” dahil mas marami raw confrontation scenes ang Regal Babies of the 80’s na sina Snooky Serna at Dina Bonnevie.

Alam mo naman ang mga fan, gusto talaga nila ang confrontation scenes, kaya kahit sina Barbie Forteza at Kate Valdez, marami raw mga ganoong eksena!

Exciting din ang “Owe My Love” nina Lovi Poe at Benjamin Alves, “First Yaya” nina Gabby Concepcion at Sanya Lopez, “Legal Wives” nina Dennis Trillo, Alice Dixson, Andrea Torres at Bianca Umali, pati ang “Agila” ni Senator Bong Revilla with Sanya (na natapos na ang one season lock-in taping).

Pekeng nota ni Paulo hinahabol ng mga fan

Naku, Dondon, kahit pa may nambuking na prosthetics lang ang penis ni Paulo Avelino sa scene sa “Fan Girl” kung saan ay umiihi siya at nakitaan siya ng leading lady niya na si Charlie Dizon, interesado pa rin ang mga tao na makita ang eksenang ‘yon.

In fairness nga, ang lakas tuloy ng “Fan Girl” na isa sa 10 official movie entries sa Metro Manila Film Festival 2020, ‘noh?!

Pero nakakatuwa rin naman na after mapanood ang pelikula, pinupuri-puri ‘yon dahil sa ganda at hindi lang daw sa eksenang umiihi si Paulo, huh!

At ang bongga lang dahil sinasabi nga ng mga nakapanood na ang galing talaga nina Paulo at Charlie sa pelikula at deserving sila sa best actor at best actress awards, respectively, nila!