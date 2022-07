Yassi nilantad relasyon sa dyowang negosyante

Nilantad na ni Yassi Pressman ang pinakatatago niyang dyowa na si Jon Semira. Naghintay lang talaga si Yassi ng perfect time para ipaalam ang real score sa kanila ni Jon.

Sinabay nga ni Yassi sa birthday ni Jon ang paglalantad. Nag-post nga si Yassi ng photo nila na hinahalikan niya ang negosyante.

Matagal na ngang may alingasngas na sila na talaga ni Jon. Madalas kasing magkasama ang dalawa at nabuking nga na may pa-‘i love you’ video message pa ang Fil-Canadian noong 26th birthday ng aktres nitong Mayo 2021.

Kaya ngayon, kahit hindi man kita ang mukha ni Jon, ay itinag na niya ito sa isang post upang batiin.

“HBD (*black heart emoji). So happy with where life has brought us, so lucky to have you calm my anxieties, hold my hand, push me to become better & empower me,” sweet na pagbati ni Yassi kay Jon.

Gustong gusto nga raw ni Yassi na ninanakawan niya si Jon ng halik, kesehodang mairita na ito sa kanya.

“I promise to keep giving you surprise cheek kisses at random times of the day even when u think im kulit,” saad pa ni Yassi.

Siyempre pa, kinilig ang mga netizen sa pagbati ni Yassi. Pero, bakit nga ba natagalan bago ipaalam sa publiko? Parehas naman silang single at available, di ba?

Pero siyempre, sabay-sabay ang sigaw ng mga fan ni Yassi na mas maganda kung pormal na nilang aminin ang relasyon nila.

Sabi nga sa sikat na video sa TikTok, “Totoo ba? Aminin mo! Aminin moo!” (Batuts Lopez)