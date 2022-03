Yassi nilampaso si Maja sa dance floor

Hindi pumayag ang mga fan ni Yassi Pressman na si Maja Salvador ang tanghaling ‘Queen of the Dance Floor’, ha!

Sa pinakita nga raw ni Yassi na tapang na gawin ang ‘Yassi On Air’ na mapapanood sa kanyang Facebook account, na kung saan ay lumambitin siya sa tela, bumukaka, tumambling, gumiling, gumapang, kumadyot-kadyot, at magpaseksi, walang duda na siya talaga ang karapat-dapat tawaging reyna ng dance floor.

Hinding-hindi raw kayang gawin ni Maja Salvador ang eksena ni Yassi, ha! Kaya tigilan na raw ang pagtawag kay Maja na ‘queen of the dance floor’ dahil mas karapat-dapat si Yassi sa title na `yon.

Imagine, 2 days lang nag-training si Yassi. Halos mapilayan, at nagkapasa-pasa ang kanyang katawan, pero hindi siya sumiko.

“I wanted to show that us, as women, can do anything we put our minds to. For women’s month I’m dropping one of the most daring dance videos I’ve done to date,” sabi ni Yassi.

Ito na nga raw ang ‘most daring dance video ni Yassi.

“I chose to challenge myself to do something I’ve never done before to prove that we, as women, can achieve anything we put our minds to. Thank you to all the amazing women who were a part of this piece Description: https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tf4/1/16/2728.png

Happy Women’s Month!

“Let’s continue to make each other stronger, and always, always support one another. Tag 5 women who made you stronger!!!” sabi ni Yassi.

At hirit ng mga fan:

Rosen Bariuan Carag, “Ako ‘yun nahulog ang puso habang pinapanood si Yassi. Congratulations, nakataya ang buhay mo jan kunting pagkakamali delikado super galing.”

Mar Gie, “Sobrang galing parang ako ang ninerbiyos sa nakita ko. Amazing talagang walang takot, sobrang galing. Ano may laban ba kayo sa idol ko? Sobrang galing niya kaya proud kaming mga fans niya.”

Well, totoo naman, mahirap pataubin si Yassi, kung pagbabasehan ang ‘Yassi On Air’ dance video na ito. Malaking challenge ito kay Maja, ha!

So, kung hindi kaya ni Maja, aba, ibigay na ang korona kay Yassi ngayon pa lang!

***A

Angelica pinasilip baby bump

Pinasilip na ni Angelica Panganiban ang kanyang baby bump, kasama siyempre ang dyowang si Gregg Homan.

Ang bongga ngang tingnan ni Angelica, na super saya ng mukha. Kaya hindi pa man, duda ng mga kaibigan niya, babae ang pinagbubuntis niya.

Well, may iba lang talaga na walang magawa, at mas gustong painitin ang ulo ni Angelica. Na kesyo dati na raw siyang mukhang buntis, dahil mataba nga raw ito. Na kesyo mukha raw tatay si Gregg ni Angelica.

Pero siyempre, hindi nila kayang basagin ang magandang mood ni Angelica. Happy ito at wala siyang pakialam sa panlalait, pang-aasar ng iba sa kanya.