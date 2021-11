Yassi, JC wasak puso, hagulgol sa premiere night

Halos dalawang taon ang nakalipas bago ako muli nakabalik sa sinehan, para mag-cover ng isang showbiz event, ang special screening ng ‘More Than Blue’ nina Yassi Pressman, JC Santos, Diego Loyzaga, Ariella Arida, sa direksiyon ni Nuel Naval, para sa Vivamax.

At in fairness, ang sarap ng pakiramdam na paunti-unti ay nagagawa na namin ang mga nakasanayan naming gawin. At in fairness din sa Robinsons Magnolia, pinatutupad talaga nila ang mga safety protocol, at maya’t maya nga ay nire-remind nila ang mga tao sa social distancing at face mask.

“Na-miss namin ito,” sabi nina Yassi at JC.

Anyway, gaya nang inaasahan, ang sakit sa dibdib ng mga eksena nina Yassi at JC sa pelikula. May mga eksena na kahit wala namang tumutulong luha mula sa mga bida, ramdam mo ang paninikip sa dibdib, dahil sa sitwasyon. Tama nga si Direk Nuel, na ang husay ng dalawa.

May pagka-sadista rin si Direk Nuel, dahil halos itodo talaga niya ang mga eksenang hihikbi ka nang walang humpay.

Tama nga ang scriptwriter na si Mel del Rosario, na tapos na ang mga panahong puro pa-cute lang si Yassi sa harap ng kamera.

Anyway, sa dulo ng ‘More Than Blue’, hanggang matapos ito, mugto talaga ang mga mata mo. Hindi maitago sa mga mukha ng mga tao sa sinehan ang matindihang paghagulgol, ha!

Magang-maga ang mga mata nina Yassi, JC, wasak nga ang mga puso nila, matapos ang special screening. Kaloka, di ba?

Palabas na ang ‘More Than Blue’ sa Vivamax.

Barbie bet sapakin si Xian

Samantala, chill na chill naman na dumating sina Diego Loyzaga at Barbie Imperial sa special screening ng ‘More Than Blue’ at dedma nga sila sa patutsada ng isang tsismos sa social media.

“Chill lang tayo. Hahaha!” patawa-tawang chika ni Diego habang binabati ang piling-piling showbiz media.

Pero nang may bumulong kay Barbie tungkol sa mga paandar na yon, ‘Sapakin ko yon, eh!” ang pabirong sagot nito.

Well, marami naman ang nagpapayo sa dalawa na huwag na lang patulan si Xian, dahil obyus naman daw na ginagawa lang nito ang lahat para mapag-usapan. ‘Yun naman daw ang intensiyon talaga nito, ang maging sentro ng atensiyon.

Well…

Yen pinaliguan ng bulaklak ni Paolo

Alam mong puno pa rin ng pag-ibig ang mundo ni Yen Santos ngayon. Hindi nga niya maitago ang kaligayahan, kaya kahit inactive na siya sa Instagram, ginagamit pa rin niya ang IG story para i-post ang mga kilig moment niya.

May IG story siya na feeling anghel siya dahil may pakpak nga siya. At sa last IG story niya, pinost talaga niya ang mga bonggang bulaklak.

“Woke up to these beautiful tulips,” sabi pa ni Yen.

Siyempre, hinala ng marami, galing kay Paolo Contis ang mga tulips, na patuloy pa rin nga nitong pinakikilig si Yen.