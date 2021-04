Yassi hindi binastos si Sharon

Puring-puri ni Sharon Cuneta si Yassi Pressman at ibinalandra pa niya ang isang video nang pagkikita nila ng aktres sa backstage ng isang live show sa ABS-CBN.

Sa gitna ng mabigat na pakiramdam ng Megastar, nagawa pa niyang i-post ang pagkikita nila ni Yassi, nang ang huli pa mismo ang lumapit sa Megastar.

Masisilip sa video na nakaluhod si Yassi harap ni Sharon na nagbibigay galang ito sa isang itinuturing niyang reyna.

Gulat na gulat si Sharon sa ginawa ni Yassi, at mababasa sa subtitle ang mga pahayag ng Megastar na panatilihin nito ang maganda niyang ugali at huwag tumulad sa iba.

Halos hindi mabitiwan ni Sharon ang kamay ni Yassi sa katuwaan nito sa dalaga. Nag-iwan ito ng tatak kay Sharon.

“Will never forget you @yassipressman!” sabi ni Shawie.

Samantala, humingi ng dasal si Sharon sa kanyang mga fan dahil sa nararamdamang sakit.

JuRald nagpakaligaya sa ECQ, MECQ

Mas pinili ni Julia Barretto na gugulin ang ECQ, MECQ sa piling ni Gerald Anderson. At base `yon sa mga naglabasang video, photo nila.

Sa dagat, sakay ng yate nagsama ang dalawa.

Sa IG ni Gerald, makikitang ipinagmalaki pa nito ang mga nahuli nilang isda.

Walang dudang maligaya sina Julia at Gerald ngayon, at sabi nga ng aktor: “The best things in life come with patience.”

“Moments we live for,” naman ang paandar ni Julia.

Well, tila wala ngang katapusan ang kaligayahan ng JuRald sa ilalim ng pandemya at krisis.

Samantala, nagparamdam ng pagmamahal si Dennis Padilla sa post na `yon ni Julia.

“Love u mga anak…Juy…Leon…Clau…Ate Dani…” sabi ni Dennis.

Si Dani ay anak ni Marjorie kay Kier Legaspi.

Arci nagbigay pugay sa mga frontliner

Pinasalamatan ng mga frontliner si Arci Muñoz sa pakikisimpatiya ng aktres sa kanila sa pagharap nila sa giyera laban sa virus. Mababasa sa comment ng post ni Arci ang ilang mga nurse na na-touched sa aktres na nagpapaghiwatig ng hirap na pinagdadaanan ng mga medical frontliner sa maraming ospital.

Isang artwork ng naka-face mask na babae at lumuluha ang nakaposte sa IG ng aktres. Si Arci mismo ang nagpinta nito bilang tribute sa mga itinuturing na mga bayani sa krisis na ito.

“This one’s for our #frontliners #ramonart. As the virus hitting close to everyone’s homes. With a heavy heart but strong faith i pray for everyone who is in need of protection and healing,” sey ni Arci.

Dahil maganda at makahulugan ang artwork ni Arci, hinikayat siya ng kanyang mga follower na magsagawa ng art exhibit.