Yassi gamit alindog sa pagsuporta ng mga surfer

Ayaw tumigil ni Yassi Pressman sa pagsawsaw sa mga problema ng iba. Gumagawa talaga siya ng paraan para tulungan ang mga itong makakuha ng suporta sa mga netizen.

Kung hindi man direktang bumuo ng project si Yassi, gumagawa siya ng paraan para makabahagi sa project.

Ang latest na pagsawsaw nito ng kanyang tulong ay sa mga surfer sa Siargao, para sa kabuhayan at kapakanan ng mga ito.

Ginawang venue ni Yassi ang surfing video niya sa Instagram para hikayatin ang mga fan niya na samahan siyang suportahan ang mga surfer.

“When you purchase items from Pilipinas Surfing-you are actually donatijgba portion of the sales to the surfers of the Philippines, @pilipinassurfing #supportlocal,” sabi ni Yassi.

Marami nga ang nahihikayat na tumulong, lalo na ang mga boylet na may datung, dahil madalas ngang mag-post si Yassi ng mga sexy photo niya sa IG.

Sa totoo lang, kahit sa business niyang ‘bluetooth speaker toothbrush’ may bahagi sa kita na dinu-donate ni Yassi sa mga nangangailangan.

Meron din siyang project sa welfare ng animals.

Pinupuri si Yassi ng mga netizen sa malasakit niya sa kapwa at mga hayop.

‘Talong’ ni Kit pinagpiyestahan sa socmed

Viral at pinagpipiyestahan sa social media ang pelikulang “Sarap Mong Patayin” dahil sa mga eksenang lalong nagpainit sa pakiramdam, at nagpatindi ng pagnanasa ng mga beki.

Kalat sa mga gay group, site ang screenshot at video footage ng eksena nina Kit Thompson, Lassy Marquez, Ariella Arida kung saan lantad ang ‘nota’ ng nasabing aktor.

Sa mga photo, video, nakatayo si Kit at nasa harapan niya si Lassy at lantad ang nota niya. May eksena na hinawakan ni Lass yang ‘nota’.

Ganundin ang eksena ni Ariella na may hiwalay na frame.

Ito ‘yung torture scene ni Kit kina Lassy at Ariella, kung saan may rape scene rin ang beauty queen kay Kit.

Bagamat duda ang iba na may double si Kit, kumbinsido ang maraming beki na tuta ni Kit ang pinakita sa movie dahil sa full shot na inilabas mismo nito ang kanyang ari para hawakan ni Lassy.

Pero may nagsasabi rin na peke ang nota, na kinabit lang `yon sa harap ni Kit.

Kinaiingitan si Lassy ng marami dahil nahawakan nito ang ari ni Kit.

Vice Ganda, Teddy nagluksa sa pumanaw na Pinoy rapper

Kinagulat, kinalungkot ni Vice Ganda ang balita na yumao na ang rapper na si D-COY. Ganun din si Teddy Corpuz na nagluksa sa biglaang pagpanaw ng Pinoy rapper, na atake sa puso raw ang rason.

Nag-post si Teddy sa Instagram ng larawan nila ni DCoy.

“Nagkita tayo sa studio to record my song, tapos sabi mo may new song ka, sabi ko gawin natin sa Showtime to promote your song at bagay yung song mo with Vice Ganda. Ganyan tayo sa isa’t isa, matagal man o di madalas di nagkikita pero isang tawagan lang…walang paga-alinlangan kung magtutulungan. Masakit mawala ka brother, from Idol Ko Si Kao day. Rest in Peace D-Coy mahal ka namin. Nikusheen D. ON #ripdcoy,” sabi ni Teddy.

John gigil sa kaseksihan ni Isabel

Posibleng mabuntis na naman ni John Prats si Isabel Oli. Sure ako na gigil na gigil si John sa alindog ni Isabel, lalo at balik-alindog na ang aktres.

Hinahangaan si Isabel sa slim-figure niya ngayon na makikita sa Instagram habang nakaupo sa gilid ng pool, suot ang two piece bikini.

Long shot man ang pagkakakuha sa larawan pero lantad ang abs ni Isabel sa liwanag ng araw.

Kaya siguradong lalong nanggigil si John sa kaseksihan ng kanyang asawa.

Ellen bigay ng Diyos sa akin — Derek

Baliw talaga sa pag-ibig si Derek Ramsay kay Ellen Adarna. Ayaw pagsawaan ni Derek ang mga prenuptial shoot nila ni Ellen, at isa na nga rito ay ang close up headshot nila na magkaharap, magkadikit ang mga labi habang nagtatawanan.

Humingi ng paumanhin si Derek sa mga follower niya sa mga photo posting niya.

Nagpasalamat sa Diyos si Derek dahil binigay raw sa kanya si Ellen.

“Sorry I have to post this photo again. Everytime i look at it i fall more in love with you, with us and with what we have. Thank you Lord for letting me find my soulmate!” sabi ni Derek.