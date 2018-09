Yassi, Coco magka-date sa ABS-CBN Ball

“Wala po,” ang natata­wang sagot ni Yassi Pressman nang tanu­ngin ito ng entertainment press sa kung sino ang magiging escort sa ABS-CBN Ball sa September 29.

Siyempre, hindi maiaalis na isipin na baka dumating si Yassi na ang kasama at escort ay ang kanyang Ang Probinsyano leading man na si Coco Martin. Pero natatawa na lang si Yassi dahil pinagre-react siya ng press kung paano raw at malaman ni Coco na wala pala siyang escort sa ball at yayain siya nito o ialok ang sarili na maging escort nga niya.

Sabi ni Yassi, magkakasama naman daw silang lahat sa ABS-CBN ball dahil bilang isang Probinsyano family ang pagdating nila. Hindi pa rin nawawala ang pagli-link sa kanilang dalawa ni Coco kahit na hindi pa rin nawawala ang balita na sina Coco at Julia Montes naman talaga sa totoong buhay.

As we all know ay patuloy na nali-link si Yassi kay Coco kahit na nga ba may tsismis na ang talagang girlfriend ng aktor ay si Julia Montes. Pero sa kabila nito, tahasang sinasabi ni Yassi na single pa rin talaga siya.

Choice niya raw na maging­ single lang at mag-concentrate sa work. Masaya raw siya to have time with her family kapag may libreng oras siya sa trabaho niya.

Anyway, single man, pero sure kami na isa si Yassi sa may naging hugot sa tema ng bago niyang pelikula sa VIVA Films, ang “Para sa Broken Hearted” na showing na sa October 3.

Tandang-tanda pa namin noong mag-break sila ng Kapuso actor na si Sef Cadayona at kung paano, naapek­tuhan si Yassi nang naturang break-up lalo pa nga’t mukhang si Sef pa lang ang naging serious relationship niya.