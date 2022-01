Yasser pasado sa mga fan: Maine kinilig sa bagong ka-loveteam

Kung may Jasmine Curtis-Smith si Alden Richards, may bago ring ka-lovelife si Maine Mendoza on screen. At pinakilala na nga niya `yon sa kanyang mga fan.

At so far, mukhang tanggap naman ng mga fan ang bago niyang ka-loveteam, ha!

Well, sa ‘Daddy’s Gurl’ nga ay pinakilala na ang bagong ‘dyowa’ ni Maine bilang si Stacy, at walang iba kundi si Yasser Marta. Kaaliw lang na parang may instant chemistry ang dalawa, na binago pa ang itsura ni Yasser, na sa halip na ilabas ang pagka-macho niya, ginawa siyang nerdy ni Direk Chris Martinez.

At may mga fan na agad ang dalawa. May mga fan art nga agad na kumalat sa social media na magka-holding hands sila, na kuha nga sa mga character nila sa ‘Daddy’s Gurl’ ng Kapuso network.

Ni-retweet din ni Maine ang art card na ‘yon na ginawa ni @maineish. At siyempre, parehong nag-trending ang dalawa.

“This is soooo cute! At ang bilis mo ha! Laaavet! Thanks for this!” sabi ni Maine.

“You’re welcome and thank you for noticing my artwork. Means a lot to me,” sabi naman ni @maineish.

Well, super kilig din naman ang mga fan sa kanila, na sana nga raw ay mabigyan pa sila ng mga proyekto.

“Grabe ang kilig ko. As in no fake. Yeeee may dyowa na si Stacy!” sabi ng ibang fan.

Ping Lacson bet dyowain ng sister ni Helen Gamboa

Kaaliw ang YouTube content ni Ciara Sotto na ‘Jojowain o Totrophin with the Gamboa Sisters’. Yes, bukod sa kanyang Mommy Helen Gambo, wifey ni Sen. Tito Sotto, kasama rin ang tatlo pang sisters nito.

Assuming nga raw na single pa ang mga mabubunot na pangalan ng mga lalake, at nasa 30s lang silang magkakapatid, sino sa kanila ang mga ‘dyodyowain o totropahin’ nila?

Lamang ang sagot na ‘totropahin’ noong mabanggit si Raffy Tulfo.

Si Jericho Rosales naman ay may mga sumagot na ‘dyodyowain’.

Sina Tirso Cruz III, John Lloyd Cruz ay bet lang nilang tropahin lahat.

Si Richard Gomez ay bet nilang jowain lahat.

Si Piolo Pascual ay bet jowain ni Helen.

Si Alden Richards ay hati, 2 ang jojowain, 2 ang totropahin.

Panalo si Albert Martinez dahil lahat silang apat ay bet siyang jowain.

Si Ian Veneracion ay hati rin ang sagot nila. Si Enrique Gil ay totropahin lang nila.

At noong mabanggit na si presidentiable Ping Lacson, super sigaw muna silang apat na parang kilig na kilig.

Pero sa kanilang apat, isa ang nagsabi na bet niyang ‘dyowain’ si Ping. Ang tatlo ay totropahin si Ping, dahil nga naman ka-tandem ni Tito Sotto, at malamang na madalas nilang makita ito in the future, lalo na sa kampanya, at baka mailang sila.

Pero again, ang chika nilang ito ay kunyari single pa sila, at single rin ang mga barako.