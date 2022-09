Yasmien naloka sa kulit ni Alden

First time na makatrabaho ni Yasmien Kurdi si Alden Richards sa upcoming teleserye ng GMA na Start-Up PH. Akala niya ay seryosong tao si Alden dahil sa mga napapanood niyang mga interviews nito.

Pero laking nagulat siya na palabiro rin pala si Alden sa totoong buhay. Sa taping nila ay kapag wala ito sa harap ng kamera, masayahin ito at parang bata kung magbiro sa lahat ng tao sa set.

“Yung impression ko sa kanya before parang masyado siyang serious sa mga interviews. Pero actually kapag naka-work mo siya sobrang kuwela pala niyang tao.

“Siya ‘yung nagpapa-lighten up nung set, siya yung magalaw sa set. So hindi ko ini-expect kay Alden na ganun siya ka-bubbly,” sey ni Yasmien.

Ikinatuwa nga ni Yasmien nang isama siya sa cast ng Start-Up PH. Isa kasing certified K-drama addict si Yasmien at isa sa naging paborito niyang panoorin ang Korean series na Start-Up kaya kilala niya ang lahat ng characters, lalo na ang binigay na character sa kanya na si Seo In-jae na sa Philippine adaptation ay si Katrina Diaz.

“Before pa talaga ako mahilig manood ng K-drama. Actually K-drama addict talaga ako. Pre-pandemic pa ginagawa ko na ‘yan.

“Usually before nagbi-binge watching ako by myself lalo na kapag nasa work ako, wala akong magawa nanonood ako ng mga K-drama. Pero nung pandemic si pangga (mister ni Yasmien na si Rey) walang choice kundi kailangan niyang siya nagbi-binge ako yung nagwa-watch nung time ng pandemic.

“Kaya nung inoffer sa yung show alam ko yung character ko…talagang kinuha ko siya,” sey pa ni Yasmien. (Ruel Mendoza)