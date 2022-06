Yari sa LTFRB! JoyRide ‘tinataga’ mga pasahero

Namumuro sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang developer ng ride hailing app na JoyRide dahil sa napaulat na paniningil umano ng mataas na pasahe sa kanilang mga kostumer.

“Based on a complaint submitted to the LTFRB, it was found that Joyride Ecommerce Technologies Corp. (Joyride) was charging P1,000 representing one-way ride due to what is called ‘Priority Boarding Fee,” batay sa pahayag ng LTFRB.

Dahil dito ay binigyan ng 10 working days mula May 24 na magsumite ng written explanation ang nasabing kompanya ng motorcycle taxi services bago ang pagbubukas nito ng kanilang sariling ‘cars for hire’ ngayong 2022.

Base sa regulasyon ng LTFRB, ang Sedan for hire ay maaari lamang mag-flagdown ng P40 plus dagdag na P15 kada kilometro at P2 kada minutong biyahe.

Tumaas naman ang rate para sa Premium AUV/SUV sa P50 flagdown at dagdag na P18 bawat kilometro at P2 per minute travel.

“The LTFRB intends to deploy mystery riders in the next few days to check on the compliance of the TNCs and TNVS operators on the proper fare structure and the terms and conditions the MC (memorandum circular),” dagdag pa ng ahensiya kasabay ng babala na may kakaharapin na parusa ang mga lumalabag.

Ang JoyRide ang nakikitang pinakamalapit na kalaban ng Grab Philippines sa ride-hailing space.(Dolly Cabreza)